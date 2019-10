LIVE Milan-Lecce, risultato diretta in tempo reale: le probabili formazioni

LE PROBABILI FORMAZIONI

18:45-PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma-Conti-Musacchio-Romagnoli-T. Hernandez-Kessie-Biglia-Paquetà-Suso-Leao. All. Pioli



18:30- PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-3-1-2): Gabriel-Meccariello-Rossettini-Lucioni-Calderoni-Tabanelli-Tachtsidis-Majer-Mancosu-Falco-Farias. All. Liverani

Il Milan riparte dalla nuova gestione Pioli, chiamato a sostituire Giampaolo durante il periodo sosta nazionali. L’ex tecnico del Bologna spera di festeggiare il 54esimo compleanno con un successo sul Lecce che, però, finora ha conquistato gli unici 6 punti in classifica con due vittorie fuori casa. I suoi esordi con i felsinei e sull’altra sponda del Naviglio sono stati comunque positivi.

I rossoneri sono reduci da ben due sconfitte casalinghe, se possibile una peggiore dell’altra: 0-2 nel derby senza aver tentato un solo tiro nella porta di Handanovic e 1-3 contro la Viola che, in crisi di successi ha scatenato l’ira di San Siro in ogni suo settore dello stadio e i meritati applausi al fenomenale Ribery.

Pioli schiera Donnarumma in porta, difesa Conti-Musacchio-Romagnoli e Theo Hernandez. Quest’ultimo in grande spolvero dopo il gol nell’ultima giornata, quella prima della sosta. Kessie e Biglia insieme a Paquetà formeranno il centrocampo supportando Leao, sempre più in pole position, e Suso che sta per cercare la forma adatta per arrivare al gol. Il Lecce invece prova con Meccariello e Rossettini insieme a Lucioni a difendersi dagli attacchi rossoneri. Liverani schiera a centrocampo Tabanelli, Tachisidis e Majer. Grande trequartista Mancosu che supporterà inveitabilmente l’inedito duo fo0rmato da Falco e Farias.