LIVE Olanda-Nord Irlanda, qualificazioni Euro 2020, diretta e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI



Olanda: Cillesen-Veltman-Van Djik-De Ligt-Blind-Propper-De Jong-Wjinaldum-Malen-Depay-Babel. All. Koeman

Nord Irlanda: Farrell-McLaughin-Evans-Cathcart-Ferguson-Mcnair-Davis-Saville-Evans-McGinn-Lafferty. All. O’Neill

L’Olanda è tornata in piena corsa per la qualificazione a Euro 2020 con la doppia vittoria in Germania e in Estonia. Battendo l’Irlanda del Nord, la nazionale di Ronald Koeman la raggiungerebbe in classifica con una partita in meno. Una sfida determinante per l’Olanda di Koeman che ci arriva con 9 punti dopo quattro giornate, a meno tre dai britannici, anche se con una partita in più per quest’ultimi.

Koeman, intanto, ammette di aver fatto svolgere ai suoi un allenamento pesante: “Ci sono stati momenti durante l’allenamento di martedì e mercoledì dove ritmo e intensità erano troppo bassi. Forse è un po’ di stanchezza e forse anche pigrizia“.

La pigrizia che gli olandesi non dovranno mostrare contro i nord irlandesi. La squadra di Michael O’Neill si trova a 12 punti dopo le prime quattro vittorie finora conquistate contro Bielorussia ed Estonia tra andata e ritorno. Poi nel precedente turno è arrivata la debacle contro la Germania per 2-0, con i teutonici saliti a loro volta insieme ai britannici. Questa partita determinerà moltissimo le sorti di questo girone ancora tutto aperto. Lotta a tre ma tra qualche giornata ci può essere anche una lotta a due.