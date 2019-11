LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria: le probabili formazioni

Sarà l’ultima spiaggia. Questa volta per davvero e senza il proprio bomber. Zapata non sarà della sfida e l’Atalanta sarà costretta a vincere contro la Dinamo Zagabria, con un occhio anche al Manchester City che non deve perdere per non far sfumare il sogno qualificazione. San Siro sarà lo splendido palcoscenico per una notte stellata che si preannuncia spettacolare. Tanti i talenti in campo, per quanto riguarda il reparto offensivo: la Dinamo Zagabria avrà dalla sua una coppia d’attacco super pericolosa come Orsic (capace di segnare una tripletta all’andata) e Petkovic (vecchia conoscenza italiana), supportati a metà campo da Olmo (stella canterana alla ricerca del successo fuori patria). L’Atalanta, invece, sarà priva dall’inizio di Zapata (non convocato). Il tridente più prolifico della Serie A, ma capace di vincere solo due delle ultime dieci partite sarà formato da Muriel, Gomez e Pasalic.

Ricordiamo le parole di Gasperini nella conferenza pre partita di Champions League tenutasi ieri in cui ha definito Atalanta-Dinamo Zagabria all’andata, in Croazia, la partita peggiore dei loro ultimi anni. L’approccio era stato completamente sbagliata e i nerazzurri era stati travolti dall’emozione e dai gol. Nelle partite successive sono cresciuti, dimostrando il loro valore mettendo in difficoltà il City a San Siro.

Le probabili formazioni di Atalanta-Dinamo Zagabria

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Pasalic, Muriel

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Théophile, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic