Mercato pallavolo femminile, l’attenzione di Firenze nell’allestimento del roster 2020/21 in questi ultimi giorni è stato rivolto alla definizione della cabina di regia. Dopo la comunicazione delle giocatrici in partenza e la conferma di alcune importanti pedine nello scacchiere della prossima stagione, il club toscano ha “affidato” al neo allenatore Marco Mencarelli, arrivato qualche mese fa ma che di fatto non ha mai assaporato il clima partita causa stop del campionato, una coppia di registe tutta nuova.

Mercato pallavolo femminile, a Firenze arriva Hashimoto

Dopo l’ufficialità dell’arrivo da Cuneo di Carlotta Cambi, ieri la notizia dell’ingaggio della palleggiatrice giapponese Naoko Hashimoto , giocatrice molto esperta che quest’anno compirà 36 anni e che in Europa ha trascorso 8 stagioni della sua carriera giocando in Svezia, Svizzera, Germania e Romania.

Questo sarà il primo anno in Italia per la giapponese che ha giocato anche in Nazionale , ha firmato un contratto di un anno e vestirà la maglia numero 10.

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Naoko Hashimoto apparse sul sito della società : ” Non vedo l’ora di giocare con Il Bisonte Firenze nella prossima stagione, e sono anche molto emozionata: è sempre stato il mio sogno giocare in Italia, per chi non lo sarebbe ? Tutti in Giappone sanno che la serie A1 è uno dei migliori campionati di pallavolo al mondo e che l’Italia è un ottimo paese in cui vivere: in più nel mio paese ci sono tantissime persone che conoscono il marchio Il Bisonte, è molto famoso e apprezzato qui in Giappone. “

Mercato pallavolo femminile, colpo di Firenze

Mercato pallavolo femminile, quarta conferma per Firenze

Mercato volley femminile, tanti gli addii a Firenze