Tabellone Atp Marsiglia: Medvedev e Tsitsipas guidano il seeding, presenti Sinner e Travaglia

Da oggi fino a domenica 23 febbraio si disputerà il torneo Atp 250 di Marsiglia (montepremi 769.670 euro) sul cemento indoor del Palais des Sports con il tabellone principale formato da 28 giocatori e con le prime quattro teste di serie Medvedev, Tsitsipas, Goffin e Shapovalov che entreranno in gioco dal secondo turno (ottavi di finale).

Atp Marsiglia, presentazione del tabellone

Nella parte alta del tabellone il russo Medvedev aspetterà il vincente tra l’azzurro Sinner o un qualificato con il bolzanino che dopo i quarti di finale conquistati la scorsa settimana a Rotterdam, vorrà continuare a stupire. Il belga Goffin (numero tre) invece esordirà sicuramente contro un qualificato, mentre gli outsiders Khachanov e Auger-Aliassime se la vedranno rispettivamente contro lo sloveno naturalizzato britannico Bedene e l’altro italiano Travaglia.

Nella parte bassa del seeding il numero due Tsitsipas incontrerà il vincente dell’incontro tra Gasquet-M.Ymer, mentre Shapovalov (numero quattro) comincerà la sua avventura francese contro Cilic o Krajinovic; molto interessante il derby transalpino tra Paire-Barrere e il match tra Fucsovics-Bublik.

L’anno scorso fu il proprio il greco Tsitsipas a vincere il torneo (secondo titolo in carriera) grazie alla vittoria in finale contro il kazako Kukushin per 7-5, 7-6.

Atp Marsiglia, tabellone completo

(1) Medvedev bye

Q vs Sinner

Simon vs (WC) Mayot

Bedene vs (5) Khachanov

(3) Goffin bye

Q vs Q

Kukushkin vs Herbert

Travaglia vs (7) Auger-Aliassime

(6) Paire vs (WC) Barrere

Fucsovics vs Bublik

Cilic vs Krajinovic

(4) Shapovalov bye

(8) Hurkacz vs (WC) Hoang

(PR) Pospisil vs Q

Ymer vs Gasquet

(2) Tsitsipas bye

Il torneo Atp di Marsiglia sarà visibile da martedì 18 su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky), mentre un’altra modalità di visione sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.

Il torneo francese potrà essere visto anche in chiaro sempre da martedì 18 su Supertennis (canale 224 del decoder Sky, 64 del digitale terrestre) e per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguirlo in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.