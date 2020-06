Djokovic risponde alle critiche con le parole di un patriarca serbo. Dopo essere risultato positivo al coronavirus ed essere finito al centro di tante critiche per il video che lo ha visto partecipare a una festa in discoteca, il tennista serbo affida il suo pensiero alle parole di un famoso patriarca serbo.

Dopo essere risultato positivo al coronavirus ed essere finito al centro di tante critiche per il video che lo ha visto partecipare a una festa in discoteca, il tennista serbo Djokovic affida il suo pensiero alle parole di un famoso patriarca serbo: “Le navi non affondano a causa dell’acqua che li circonda ma a causa dell’acqua che entra. Non permettere loro di entrare dentro di te e trascinarti sul fondo“.

Il famoso tennista serbo cita una frase dell’ex patriarca della chiesa ortodossa Paolo di Serbia e lo fa per rispondere alle tante critiche che in questi giorni gli sono piovute addosso, dopo l’organizzazione dell’esibizione Andria Tour che si è conclusa con una piccola epidemia di Coronavirus. Djokovic infatti è stato ripreso in un video mentre era in una festa in discoteca dove era presente anche Grigor Dimitrov, il primo dei partecipanti al torneo a risultare positivo al virus.

Le polemiche non tardano ad arrivare ed ecco la reazione del padre di Djokovic sul compagno tennista Grigor Dimitrov: “Probabilmente è arrivato con un’infezione da chissà dove. Non si è sottoposto al test qui, l’ha fatto in qualche altro posto e penso che sia sbagliato. Ha provocato enormi danni alla Croazia, alla nostra famiglia e anche alla Serbia”. Subito le repliche del manager di Dimitrov che ha accusato non solo il campione ma l’intera organizzazione dell’evento: “Dopo tre mesi di isolamento, Grigor è andato direttamente a Belgrado. Né lì, né più tardi a Zara, gli è stato proposto o è stato costretto a fare il tampone. Gli organizzatori dell’evento sono i soli responsabili del protocollo sanitario del torneo e delle regole da seguire. Grigor ha rigorosamente osservato tutte le norme da loro imposte e le leggi e i regolamenti esistenti“.