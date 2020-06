MotoGP: ecco tutti gli aggiornamenti sul mercato piloti

In vista delle ripartenza del Motomondiale prevista per il 19 luglio in Spagna, scopriamo tutte le novità del mercato piloti per la stagione 2021.

MotoGP mercato piloti per la stagione 2021

In questi giorni, in attesa della ripresa della stagione 2020, i piloti che hanno animato in modo maggiore la scena del mercato piloti sono stati: Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso.

In vista della ripartenza del 19 luglio, infatti i motori del mercato piloti, per la stagione 2021, hanno mantenuto la temperatura molto alta e fatto sentire, a più riprese, il loro rombo. Recentemente la KTM ha comunicato la nuova line up dei suoi due rispettivi team. E in precedenza, la Suzuki aveva ufficializzato la composizione del nuovo team.

Team Yamaha

In riferimento al team ufficiale è stato confermato Maverick Vinales. E potrebbe entrare in squadra Fabio Quartararo.

Il team Honda

Nel team Honda dovrebbe essere confermato Marc Marquez, quasi al 100%. Potrebbe entrare nel team Pol Espargaro. Mentre Alex Marquez dovrebbe trovare posto nel team Honda LCR insieme a Crutchlow.

MotoGP, mercato piloti: Ducati

La situazione nel team è ancora in fermento. Stando alle ultime informazioni, il posto di Danilo Petrucci, per la prossima stagione verrà occupato da Jack Miller. Il rinnovo del contatto di Andrea Dovizioso non ha, ancora, trovato un punto di incontro. E, quindi, stando alla situazione attuale, due piloti del calibro di Jorge Lorenzo e Johann Zarco stanno cercando di trovare un varco per un possibile ingresso nel team.

MotoGP: Team Pramac

Situazione in evoluzione anche per questo team.

La situazione in KTM

Il team ha ufficializzato i piloti per la stagione 2021. Nel Team ufficiale trovano posto: Brad Binder e Miguel Oliveira. Mentre la novità di queste ultime ore è l’ingresso di Danilo Petrucci nel Team Tech 3 con una moto ufficiale. Il compagno di squadra del pilota di treni sarà Lecuona.

Valentino Rossi e il team Petronas

In questi giorni il team sta attendendo la risposta di Valentino Rossi per un contratto biennale. Infatti, Valentino Rossi vorrebbe continuare a correre e il suo compagno di squadra potrebbe essere Franco Morbidelli.

Conferme nel Team Suzuki

Rinnovo biennale del contatto per i due piloti: Mir e Rins

MotoGP mercato piloti: Aprilia

Aleix Espargaro ha ottenuto un rinnovo biennale del contratto. Dovrebbe restare nel team di Noale anche Andrea Iannone.