MotoGP: ecco il calendario ufficiale 2020

Pronti, gas, si parte! Sulla griglia di partenza del Motomondiale 2020, dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, ci saranno 22 piloti, 6 case costruttrici e ben 17 gran premi da disputare

MotoGP, il 19 luglio si correrà in Spagna

Dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19, e con solo disputato il GP del Qatar da parte della Moto2 e Moto3, il 19 luglio tutte e tre le classi del Motomondiale scenderanno in pista sul circuito di Jerez.

MotoGP, il calendario 2020

La stagione 2020 del Motomondiale si concluderà entro il 13 dicembre e verranno disputati massimo 17 Gran Premi. Stante la situazione attuale, continua l’incertezza sulla possibilità di disputare le gare fuori dai confini europei. La Dorna confermerà le gare delle Americhe, Argentina, Thailandia e Malesia entro il 31 luglio. Al momento sono previste solo gare a porte chiuse. Ma le date e l’eventuale presenza del pubblico saranno verificate sulla base dell’evoluzione della pandemia.

Il 19 luglio si disputerà il Gran Premio Red Bull de Espana, una settima dopo – sempre sullo stesso circuito – ci sarà il Gran Premio Red Bull de Andalucia. Il 9 agosto verrà disputato il Monster Energy Grand Prix Ceske Republiky in Repubblica Ceca, sul tracciato di Brno. Seguirà il famigerato circuito Spielber per il myworld Motorrad Grand Prix von Osterreich il 16 agosto e il Grand Prix von Styria. Ci sarà, quindi, un periodo di riposo di due settimane e poi un doppio appuntamento italiano al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

MotoGP 2020, le ultime tappe

Il 13 settembre verrà gareggiato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. E una settimana dopo ci sarà il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il 27 settembre i team del Motomondiale torneranno in Spagna per il Gran Premio Monster Energy de Catalunya. Dopo una piccola pausa, si riprenderà a gareggiare l’11 ottobre con il Shark Helmets Grand Prix de France, a cui seguirà il doppio appuntamento al Motorland Aragon per il GP Michelin de Aeagon e il GP de Teruel (18 e 25 ottobre).

Una nuova pausa di due settimane, e l’8 novembre ci sarà il Gran Premio d’Europa sul tracciato di Valencia Ricardo Tormo. Mentre appena una settimana dopo si correrà il GP Motul de la Comunitat Valenciana.

A questa meravigliosa schiera di gran premi si potrebbero aggiungere le gare di Argentina, Thailandia, Malesia e delle Americhe.

MotoGP, tutte le gare 2020

19-07 Circuito de Jerez

26-07 Circuito de Jerez

09-08 Automotodrom Brno

16-08 Spielber Red Bull Ring

23-08 Spielber Red Bull Ring

13-09 Misano World Circuit Marco Simoncelli

20-09 Misano World Circuit Marco Simoncelli

27-09 Circuit de Barcelona Catalunya

11-10 Circuit des 24 Heures du Mans

18-10 MotorLand Aragon

25-10 MotorLand Aragon

08-11 Circuit Comunitat Valenciana Ricardo Tormo

15-11 Circuit Comunitat Valenciana Ricardo Tormo

— GP d’America

— GP d’Argentina

— GP Thailandia

— GP della Malesia