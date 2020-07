MotoGP, GP Jerez: ecco come seguire la gara e tutte le novità

Tra esattamente una settimana scatterà il semaforo per dare il via alla ripresa del Motomondiale. L’appuntamento, per tutti gli appassionati delle due ruote, è sul circuito di Jerez in Spagna. Il Gran Premio verrà disputato a porte chiuse, ma sarà possibile seguirlo in diretta su Sky MotoGP (canale 208) e su TV8. La struttura del weekend di gara rimane la stessa: venerdì e sabato le sessioni di prove, poi a seguire la domenica il warm-up e quindi le gare.

MotoGP, Gran Premio di Spagna a Jerez: ecco come seguire la diretta

Sky seguirà in diretta tutto il weekend del GP di Jerez. E, a breve, verrà resa nota tutta la programmazione anche per TV8 (con gli orari definitivi) e di DAZN.

Gran Premio di Spagna a Jerez: tutti gli orari

Venerdì 17 luglio

9.00 – 9.40 Moto3 FP1

9.55 – 10.40 MotoGP FP1

10.55 – 11.35 Moto2 FP1

11.50 – 12.20 MotoE FP1

13.15 – 13.55 Moto3 FP2

14.10 – 14.55 MotoGP FP2

15.10 – 15.50 Moto2 FP2

16.05 – 16.35 MotoE FP2

Sabato 18 luglio

9.00 – 9.40 Moto3 FP3

9.55 – 10.40 MotoGP FP3

10.55 – 11.35 Moto2 FP3

11.50 – 12.20 MotoE FP3

12.35 – 12.50 Moto3 Q1

13.00 – 13.15 Moto3 Q2

13.30 – 14.00 MotoGP FP4

14.10 – 14.25 MotoGP Q1

14.35 – 14.50 MotoGP Q2

15.10 – 15.25 Moto2 Q1

15.35 – 15.50 Moto2 Q2

16.05 – 16.45 MotoE E-pole

Domenica 19 luglio

8.20 – 8.40 Moto3 Warm-up

8.50 – 9.10 Moto2 Warm-up

9.20 – 9.40 MotoGP Warm-up

10.05 MotoE Gara 7 giri

11.00 Moto3 Gara 22 giri

12.20 Moto2 Gara 23 giri

14.00 MotoGP Gara 25 giri

Le novità Brembo per il mondiale 2020

La Brembo fornirà l’equipaggiamento frenante per tutti i piloti della top class, che decideranno di impiegare soluzioni personalizzate: dischi freno in carbonio, pinza GP4 e pompa freno pollice. La Casa bergamasca è alla sua quinta stagione consecutiva di presenza nel Motomondiale. E fornirà i dispositivi frenanti per i 22 piloti della top class, e i relativi 11 team.

La Brembo e la storia della MotoGP

Da quando è stata istituita la categoria della MotoGP nel 2002, tutti i 315 Gran Premi disputati sono stati vinti da moto che montavano impianti frenati Brembo. La Casa Bergamasca vanta nel suo palmares 31 mondiali piloti e 32 mondiali costruttori vinti con i più important team della MotoGP.