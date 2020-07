MotoGp, test a Jerez: ecco tutti i risultati

Pronti a dare gas alla passione per le due ruote? Perché questo week end torneranno in pista tutti i top riders del Motomondiale sul circuito di Jerez. Oggi si sono svolte le prime due sessioni di test ufficiali dopo ben quattro mesi di stop a causa dell’epidemia da nuovo Coronavirus. Il più veloce, in un tracciato non in perfette condizioni, è stato Marc Marquez che ha fermato le lancette del cronometro su 1’37”941.

La sessione di test di Marc Marquez

Marc Marquez in sella alla sua Honda ha ritrovato da subito il feeling tra moto e pista. Ha fatto registrare il crono migliore nella parte finale della sessione di test percorrendo in totale 31 giri del tracciato.

La sessione di test di Valentino Rossi

Il campionissimo di Tavullia si è piazzato al terzo posto a 0″ 281 da marquez. Nelle fasi finali della sessione di test Valentino Rossi ha inanellato tre giri degni di nota, quindi è risultato il primo pilota Yamaha. Questo risultato è la conferma che il nove volte campione iridato si è preparato bene per questo appuntamento.

Al secondo posto Alex Rins

Il pilota della Suzuki si è posizionato alle spalle di Marquez per 0″252.

Il team Ducati

Andrea Dovizioso ha chiuso la sessione di test in diciannovesima posizione percorrendo 22 giri. Mentre, il pilota ternano Danilo Petrucci si è piazzato in ventesima posizione.

Tutti gli altri top riders

Quarto Aleix Espargaro

Quinto Fabio Quartararo

Sesto Cal Crutchlow (un giro veloce)

Settimo Jack Miller a 0″407

Nono Franco Morbidelli a 0″792

Decimo Pecco Bagnaia

Undicesimo Joan Mir

Diciottesimo Alex Marquez

Tredicesimo Maverick Vinales a 0″922