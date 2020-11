Fabio Aru verso l’annuncio della sua nuova squadra

Dovrebbe essere la settimana giusta per Fabio Aru, per annunciare ufficialmente la sua nuova squadra. Il corridore ha rilasciato un’intervista alla Repubblica dove ha voluto chiarire la situazione sul suo futuro. Al riguardo ha spiegato: “Mi hanno attribuito a molte squadre, a mia insaputa. Ne sto parlando con il mio manager, a breve prenderò la mia decisione. Ho voglia di fare fatica, di correre e di tornare ad alzare le braccia. Mai pensato al ritiro, il ciclismo è la mia passione. Cosa cerco? Trovare un ambiente sano, pulito, in cui poter lavorare serenamente. Mi piacerebbe tornare al Giro. L’ho visto in tv, l’ultimo, e ho sofferto moltissimo”.

Fabio Aru, è corsa a tre per aggiudicarsi le prestazioni del corridore?

Il corridore Fabio Aru, dopo la scadenza del contrato col team UAE Emirates, cerca squadra. Le offerte non mancano. Sono ormai palesi gli interessi rispettivamente di Qhubeka-ASSOS (in pole) e Bardiani-CSF Faizané e della Vini Zabù-KTM. Quest’ultima però pare essere quella meno accreditata nel futuro del corridore. Aru non si è sbilanciato, sta prendendo tempo e tra qualche giorno diramerà la sua decisione ufficiale.

Per quale squadra difenderà i colori il Cavaliere dei Quattro Mori? Non resta che attendere ancora un po’ di tempo prima di scoprirlo ufficialmente.