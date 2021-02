Davide Cassani parla di Ganna e Nibali al Giro d’Italia

Davide Cassani parla di Ganna e Nibali, commentando il nuovo percorso del Giro d’Italia 2021, in programma il prossimo mese di maggio. Nello specifico, come riportato dal sito cyclingpro.net, su Filippo Ganna, relativamente al percorso della corsa rosa, ha sottolineato: “Ganna può vincere due cronometro, la prima e l’ultima. Ma ricordiamo che lo scorso anno ha vinto anche una tappa in linea. Il percorso è bellissimo con otto arrivi in salita, e il tappone dolomitico dove si dovranno affrontare la Marmolada e il Pordoi. Ci sono poi sei tappe per velocisti e penso che in 14 tappe la classifica possa cambiare”.

Davide Cassani parla di Ganna e Nibali in riferimento alla corsa rosa

Anche Nibali sarà al Giro d’Italia e probabilmente da protagonista. Sotto questo aspetto, il ct Cassani ha espresso la sua opionione: “Mi aspetto qualche sorpresa? Penso che Bernal sia l’uomo da battere se sarà quello del 2019, Nibali darà battaglia, e mi aspetto qualche altro giovane come nuova sorpresa”.

Il percorso del Giro d’Italia quindi si presenta interessante e adatto alle varie caratteristiche dei corridori che prenderanno il via nel mese di maggio. Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo e vedere all’opera sia Ganna che Nibali attraverso lo stivale.