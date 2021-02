La strada verso Wrestlemania 37 è ancora lunga, ma i tanti professionisti del mondo WWE si stanno preparando all’evento più importante dell’anno. Nella strada all’avvicinamento allo show dell’anno si passa anche per il PPV WWE Elimination Chamber 2021. Qui sia l’Universal Champion di Smackdown Roman Reigns sia Drew McIntyre, WWE Champion di Raw, dovranno difendere le loro cinture in due match titolati. Per McIntyre sarà più difficile, in quanto nell’omonimo match dell’evento dovrà sfidare tutti atleti che hanno vinto il titolo. Per Roman Reigns sarà più facile, dovendo sfidare il vincitore di un altro match disputato sempre ad Elimination Chamber, nella famosa gabbia pesante 16 tonnellate.

WWE Elimination Chamber 2021, ecco dove vederla

L’evento WWE Elimination Chamber 2021, si terrà la notte tra domenica 21 febbraio e lunedì 22 febbraio al Tropicana Field di St. Petesburg, in Florida. Qui in Italia l’evento sarà trasmesso a partire dall’una di notte in diretta e in esclusiva su WWE Network, la piattaforma ufficiale della WWE. L’inizio avverrà a mezzanotte e sarà trasmesso in maniera gratuita sui social della nota federazione di wrestling.

Quali sono i match proposti

Di seguito sono elencati tutti i match in scena al PPV WWE Elimination Chamber 2021:

WWE CHAMPIONSHIP ELIMINATION CHAMBER MATCH: Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles vs. Jeff Hardy vs. Kofi Kingston vs. Randy Orton vs. Sheamus

UNIVERSAL CHAMPIONSHIP NO. 1 CONTENDER’S ELIMINATION CHAMBER MATCH: Cesaro vs. Daniel Bryan vs. Kevin Owens vs. King Corbin vs. Jey Uso vs. Sami Zayn

UNIVERSAL CHAMPIONSHIP MATCH: Roman Reigns (c) vs. Vincitore del #1 Contender’s Elimination Chamber match

RAW WOMEN’S CHAMPIONSHIP MATCH: Asuka (c) vs. avversaria ancora da stabilire

UNITED STATES CHAMPIONSHIP TRIPLE THREAT MATCH: Bobby Lashley (c) vs. Keith Lee vs. Riddle



WOMEN’S TAG TEAM CHAMPIONSHIP MATCH: Nia Jax e Shayna Baszler (c) vs. Bianca Belair e Sasha Banks