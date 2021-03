Peter Sagan commenta la vittoria di tappa al Catalunya

Peter Sagan commenta la vittoria di tappa conquistata alla Volta di Catalunya, corsa a tappe in corso in questa settimana e prossima alla conclusione. Ai microfoni di cyclingpro ha affermato: “Sono piacevolmente sorpreso e sono felice. Devo ringraziare i miei compagni di squadra che hanno fatto un ottimo lavoro per tutto il giorno. La prima vittoria è arrivata prima di quanto mi sarei immaginato dopo il Covid e sono davvero felice e sorpreso di questo”.

Per Sagan è un ottimo ritorno dopo le difficoltà legate alla positività al Covid che avevano rallentato i suoi allenamenti e condizionato la forma fisica che ora, con questa vittoria, sembra esser tornata al meglio.

Peter Sagan commenta la vittoria di tappa. Il racconto

Sagan può dirsi soddisfatto di questa vittoria che gli ha dato morale per il proseguo della preparazione in vista dei prossimi appuntamenti ciclistici come le grandi corse a tappe. In riferimento alla sua vittoria, il corridore Peter Sagan ha poi aggiunto: “Dopo quello che ho passato negli ultimi due mesi non è stato facile ricominciare la stagione. Mi piace fare le corse più impegnative come la Tirreno, la Milano-Sanremo e anche qui. E ora quando finirò questa corsa, dovrò recuperare e vedremo dopo il Fiandre come mi sentirò”.