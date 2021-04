Claudia Cretti rinasce grazie a Zanardi: è campionessa di paraciclismo

L’atleta Claudia Cretti, 25 anni, finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Una luce fortissima e ricca di gioia. Sì, perché la giovane atleta qualche giorno fa ha nuovamente raggiunto un traguardo importante, conquistando il titolo di campionessa italiana di paraciclismo. Claudia Cretti è di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, e nel 2017 è stata costretta ad un coma di tre settimane dopo un grave caduta nel Giro in Rosa. A distanza di tre anni da quel terribile incidente, Claudia continua a fare quello per cui è nata, ovvero Pedalare. Lo fa con grande classe e collezionando vittorie su vittorie. L’atleta 25enne è stata raggiunta dai microfoni de La Repubblica, in cui ha parlato della gara e di chi le ha dato la forza: Alex Zanardi.

Claudia Cretti: “Ho conosciuto Alex prima dell’incidente”

Sono stati anni difficili per Claudia, che però non ha mai perso la speranza e la forza di andare avanti. Sicuramente la sua famiglia è stato un punto fondamentale, come ha spiegato la stessa atleta: “Senz’altro la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno aiutato. Loro credevano in me, sapevano che avrei recuperato e non hanno mai mollato, anche se le probabilità erano poche. Quando ho cominciato a chiedere di tornare in bici, invece di fermarmi hanno pensato che poteva essere la mia rinascita. E cosi è stato, perché tornare a pedalare per me ha significato ritrovare il mio corpo e la mia testa. Ho sempre avuto chiaro in mente cosa volevo fare e chi volevo essere, anche con i miei limiti e con la mia nuova vita, e ci ho sempre creduto“.

Claudia parla poi di Zanardi, che attualmente lotta in ospedale dopo il grave incidente che lo ha visto coinvolto il 19 giugno 2020. “Direi che il mio motto adesso è ‘fai il meglio che puoi, con quello che hai’, che assomiglia molto a quello che ha sempre detto Alex Zanardi. Io Alex l’ho conosciuto prima del mio incidente, nel 2016, a una premiazione del Coni a Roma (Claudia da professionista prima dell’incidente vinceva comunque molto, per questo era al Coni, n.d.r.), e mi aveva colpito molto la sua frase ‘Non guardare la metà che non hai, ma quella che ti è rimasta‘. E questa è stata la mia forza“.

Cretti: “Ero già felice di poter partecipare”

Una gara importante per Claudia Cretti. Una gara che l’ha portata a trionfare, diventando campionessa italiana di paraciclismo. Ecco cosa ha affermato sulla gara: “Ero felice già solo per il fatto di poter partecipare. Dopo l’interruzione di ogni competizione nel 2020 a causa del coronavirus, ero contenta di mettere il numero sulla mia maglietta da gara, motivata sin dalla partenza. Le mie gambe giravano bene e quando mancava 1 km all’arrivo la mia testa si è organizzata come nei finali di prima dell’incidente: spingere al massimo e alzare le mani dopo l’arrivo! Eravamo rimaste solo in 7 atlete, e dovevo batterle solo in volata. Sono riuscita a realizzare questo obiettivo. Che mi ha portata ad indossare la maglia tricolore, dopo ben due anni“.