WWE, Daniel Bryan diventa innominabile? Ecco i dettagli

Si è creato un enorme mistero intorno al rapporto tra Daniel Bryan e la WWE. Il contratto scaduto dell’atleta classe 1981 ha creato non poche polemiche e speculazioni. C’è da capire come si comporterà la federazione dei McMahon nei riguardi di uno dei più grandi wrestler della storia. Secondo quanto rivelato da Mike Johnson di PWInsider la WWE Management non ha dato la possibilità di menzionare Daniel Bryan a Raw o a Smackdown. Daniel Bryan è stato menzionato a Smackdown nell’ultimo episodio dal Tribal Chief della WWE Roman Reigns, ma a quanto pare d’ora in poi non verrà più nominato a meno che non ci sia una trama specifica che lo richieda.

Questa incredibile teoria è stata condivisa da molti addetti ai lavori.

Daniel Bryan, le ultime novità

Il futuro di Daniel è ancora tutto da decidere. Come riportato dai colleghi di worldwrestling.it e Wrestlingnews.com, l’atleta sta trascorrendo questi giorni in famiglia, ma i vertici WWE sanno che presto tornerà in azione. Come si è potuto capire da indiscrezioni, il rapporto tra le due parti non sono negativi, anzi. La dirigenza WWE pensa che Bryan abbia solo bisogno di un periodo di pausa, prima di poter rientrare, eventualmente. Sempre secondo quanto riportano queste fonti non dovrebbe esserci alcun problema economico e la WWE sta pensando di un big match in vista di un suo possibile ritorno nel Pay per View di SummerSlam.