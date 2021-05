Wrestlemania Backlash, Rey Mysterio e Dominik scrivono la storia?

Continuano i preparativi per Wrestlemania Backlash, il nuovo pay-per-view della WWE. E’ la prima edizione del pay-per-views con titolo alterato e finalmente ritorna alla sua programmazione iniziale, ovvero come evento post-Showcase Of The Immortals. L’evento si terrà il 16 maggio e c’è grande attesa intorno ai match. Su quest’ultimi, infatti, sono già uscite alcune conferme, come Bobby Lashley Vs. Drew McIntyre, e Bianca Belair Vs. Bayley. Ecco, quindi, che ad una settimana dal ppv spunta un nuovo match, quello tra i Dirty Dawgs e Rey Mysterio & Dominik Mysterio. Il team composto da Ziggler e Roode dovrà difendere il loro Smackdown Tag Team Titles dall’assalto della famiglia Mysterio. In caso di vittoria di quest’ultimi si riscriverebbe la storia in WWE.

Wrestlemania Backlash, i Mysterios ci riprovano

Una sfida imperdibile per il titolo quella tra i Dirty Dawgs e i Mysterios a Wrestlemania Backlash. Nel caso in cui Rey e Dominik riuscissero a detronizzare i loro avversari, scriverebbero la storia della Federazione dei McMahon. Infatti i due sarebbero il primo tag team padre-figlio a vincere il titolo di coppia all’interno della WWE. Per questo motivo il titolo di coppia dello show blue assume ancora più valore.

Certamente non è la prima volta che i due atleti provano a vincerlo. Non a caso l’ostacolo Ziggler-Roode è molto duro da superare. Gli attuali campioni, infatti, detengono il titolo da Gennaio e da quel momento sono riusciti sempre a difenderlo. I Mysterios hanno già avuto un’importante opportunità in un Fatal 4 Way Tag Team Match, non riuscendo però nell’impresa. Ecco quindi che è arrivata un’altra opportunità, però questa volta sono solo loro contro i campioni. Appuntamento al ThunderDome dello Yeungling Center di Tampa, in Florida per l’imperdibile match. Non ci sarà, purtroppo, la presenza del pubblico, cosa che invece è successa durante Wrestlemania 37 dello scorso Aprile.