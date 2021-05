Wrestlemania Backlash, record per Rey e Dominik Mysterio

La scorsa notte abbiamo visto andare in scena Wrestlemania Backlash. Il tanto atteso evento WWE, primo dopo Wrestlemania 37, ha regalato non poche sorprese. Tra queste c’è la vittoria del Smackdown Tag Team Titles da parte dei Mysterios. Un risultato unico e che stabilisce un nuovo record: è la prima volta che padre e figlio vincono un titolo di coppia insieme. La coppia ha battuto i Dirty Dawgs dopo un match partito male per i messicani.

Wrestlemania Backlash, il match per il titolo di coppia

Il match andato in scena la scorsa notte ha visto un avvio difficile per i Mysterio. Infatti Ziggler e Roode hanno colpito slealmente Dominik, portando l’incontro in un 2 Vs. 1. Inevitabilmente il Folletto di San Diego è stato oggetto di divertimento da parte dei campioni in carica. Qui, però, si è vista l’esperienza di Rey, gestendo bene la prima parte dell’incontro. All’improvviso però l’incontro è cambiato, subendo tutto il tempo e mostrandosi in difficoltà.

L’intervento del figlio, ancora dolorante per l’infortunio, ha salvato Rey dalle grinfie di Ziggler e Roode, che fino a quel momento non erano riusciti ancora a schienarlo. Rey Mysterio è tornato sul ring dando un apporto decisivo al match. Il lottatore messicano è riuscito a fare una 619 su Robert Roode e quindi ad immolarsi per buttare fuori dal ring Dolph Ziggler. Con queste condizioni più favorevoli, Dominik ha colpito Robert con una splash, ottenendo un fondamentale e decisivo conto da 3. In questo modo i Mysterios hanno quindi conquistato i titoli di SmackDown. Si tratta del primo storico titolo per Dominik e l’ennesimo di una incredibile carriera da parte di Rey. Inoltre, come detto anche in precedenza, si tratta della prima volta nella storia che padre e figlio riescono a vincere un titolo.

I Mysterios hanno già avuto un’importante opportunità in un Fatal 4 Way Tag Team Match, non riuscendo però nell’impresa. Ecco quindi che finalmente il tanto atteso titolo è arrivato!