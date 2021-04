Wrestlemania Backlash: cos’è, che data si svolge e anticipazioni

Da poche settimane si è concluso Wrestlemania 37, suddiviso in due serate e che ha riservato non poche sorprese, come l’annuncio del videogioco WWE 2K22. Archiviata la pratica WM37, ecco quindi che il programma della Federazione va avanti e arriva ad un attesissimo pay-per-view, ovvero Backlash. Quest’anno l’evento targato WWE prenderà una denominazione diversa, infatti verrà chiamato Wrestlemania Backlash. E’ la prima edizione del pay-per-views con titolo alterato e finalmente ritorna alla sua programmazione iniziale, ovvero come evento post-Showcase Of The Immortals.

Tutti i dettagli su Wrestlemania Backlash

La data dello spettacolo è stata annunciata durante la seconda serata di Wrestlemania e subito ha destato la curiosità dei fan. Questo perché già dal nome dell’evento “Wrestlemania Backlash” ci si aspetta che durante la serata ci siano rivincite di sfide disputate durante lo Showcase Of The Immortals. La data è fissata per il 16 Maggio 2021, al ThunderDome dello Yeungling Center di Tampa, in Florida. Non ci sarà, quindi, la presenza del pubblico, cosa che invece è successa durante Wrestlemania 37.

C’è ancora molta incognita attorno al nuovo Backlash. Sono pochi i dettagli e i match che andranno in scena nella serata del 16 Maggio. La WWE negli scorsi giorni ha annunciato due match in programma, ovvero la rivincita tra Bobby Lashley e Drew McIntyre, con quest’ultimo sconfitto a Wrestlemania. Altro match, invece, vede Bianca Belair difenderà il suo titolo di campionessa di Smackdown contro Bayley.

Ora i fan sperano di scoprire ulteriori spoiler sul pay-per-view, in attesa di Money in the Bank.