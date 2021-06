WWE, svelate le tanto attese date del Draft

Ci sono momenti all’interno della WWE che i fan aspettano con ansia. Oltre ai classici Big Four e al Money in the Bank, c’è il Draft. Con questo, la Federazione più importante del wrestling va a scambiare i vari lottatori dei roster. In parole povere, gli atleti di Monday Night Raw passano a Friday Night Smackdown e viceversa. Nel corso degli ultimi anni, la WWE ha cambiato diverse volte le modalità con la quale ha portato avanti tali scambi. Prima era un’iniziale lotteria, quando ancora c’erano i General Manager sia a Raw che a Smackdown. Questi facevano le loro scelte sempre in maniera ignota, andando a scegliere “stranamente”, sempre gli atleti più forti e famosi.

Nelle ultimissime edizioni la WWE ha “venduto” queste Draft come degli scambi tra le varie emittenti televisive che trasmettono negli USA gli show principali della compagnia e quindi USA Network e FOX.

Il WWE Draft ad Agosto e Settembre?

Secondo quanto riportato con certezza dal noto giornalista Andrew Zarian, del Mat Men Pro Wrestling Podcast, il Draft andrà in onda il 30 Agosto e il 3 settembre. Le due puntate, quindi, andranno in onda rispettivamente lunedì e venerdì, durante Raw e Smackdown.

Al momento da parte della Federazione non sono arrivate conferme, come successo già in passato con lo spostamento di Summerslam. Ci vorrà probabilmente ancora qualche giorno prima che i McMahon faranno tale annuncio ufficiale, visto che al momento ci sono ancora tantissimi argomenti da snocciolare e da organizzare, come ad esempio il prossimo ppv della compagnia: Hell in a Cell, o i prossimi grandi appuntamenti: il ritorno del pubblico dal vivo, Money in the Bank ed infine anche Summerslam.

Sicuramente le prossime settimane saranno piene di notizie su Hell in a Cell, uno degli eventi più amati dai fan. Vedremo le prossime mosse della WWE in che direzione si spingeranno.