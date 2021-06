WWE, Vince McMahon infastidito dopo Raw

Lunedì notte è andata in scena una nuova puntata di Monday night Raw, lo show targato WWE. L’evento non ha riscosso tantissimo successo e secondo alcuni fan non è stato dei migliori. Anche il Chairman Vince McMahon è rimasto deluso da quanto ha visto, addirittura secondo alcune fonti è rimasto infastidito. Questo fastidio è generato sia dalla poca attrazione verso i match sia verso la durata dei segmenti inseriti.

WWE, McMahon infastidito dalla durata dei segmenti

Secondo il PWInsider, famoso sito di informazione sul wrestling, il Boss della WWE si è lamentato di alcuni segmenti che sarebbero durati più del dovuto, uno su tutti il MizTV. Il sito ha dichiarato come sia durato più del dovuto: “Vince McMahon era molto infastidito durante Raw. Secondo lui la prima parte dello show non è stata divisa bene, con alcuni segmenti tra cui il MizTV che sono durati circa 10 minuti più del dovuto, e questo non ha aiutato l’umore di Vince”. Certamente una questione che ha radici più profonde, con gli show WWE che faticano ad affascinare come un tempo. La questione tempo è solo una conseguenza di Raw. Lo show rosso dovrà migliorare tanto, in quanto ha regalato veramente pochissime emozioni ai fan, oltre a moltissima noia.