Dove vedere Money in the Bank 2021: orario, canale tv e streaming

Dove vedere Money in the Bank 2021, il nuovo pay-per-view della WWE in onda il 18 luglio.

Tanta attesa per il nuovo pay-per-view della WWE, Money in the Bank! Questo evento è uno dei più attesi dai fan di questa disciplina, anche perché vedremo nuovamente la presenza del pubblico. L’esperimento è accaduto già ad Aprile con Wrestlemania 37. Dopo quasi un anno e mezzo, dunque, la WWE torna alla normalità per i suoi show, a partire dal prossimo episodio di SmackDow. Lo stesso anche per i suoi eventi, salutando definitivamente, si spera, il WWE ThunderDome.

Dove vedere Money in the Bank 2021, orario e streaming

Money in the Bank 2021 si terrà nella notte tra domenica 18 luglio e lunedì 19. Il collegamento in diretta streaming partirá alle ore 01.00 italiane con il Kick-off (visibile gratuitamente sul canale YouTube della federazione), successivamente il WWE Network trasmetterà la main card dello show. Come sempre, il PPV sarà disponibile in Italia solo attraverso la sottoscrizione al WWE Network per 9,99$ al mese.

La card aggiornata dell’evento

Il Money in the Bank, evento della WWE che si svolgerà alla Dickies Arena in Fort Worth, Texas, la notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio. Ecco di seguito gli incontri del ppv:

Money in the Bank Ladder Match (maschile)

Ricochet vs. John Morrison vs. Riddle vs. Drew McIntyre vs. Big E vs. Kevin Owens vs. Seth Rollins vs. King Nakamura

Money in the Bank Ladder Match (femminile)

Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikki Cross vs. Liv Morgan vs. Zelina Vega vs. Natalya vs. 1 posto da assegnare

Singles match per il WWE Universal Championship

Roman Reigns (c) (with Paul Heyman) vs. Edge

Single match per il WWE Championship

Bobby Lashley (c) (con MVP) vs. Kofi Kingston (con Xavier Woods)

Single match per il WWE Raw Women’s Championship

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Tag Team match per i WWE Raw Tag Team Championship

AJ Styles and Omos (c) vs. The Viking Raiders (Erik and Ivar)