WWE, Drew McIntyre: “Quella volta che sono svenuto al Money in the Bank”

Manca poco più di una settimana al prossimo evento della WWE, Money in the bank. Il pay-per-view è uno dei più amati dai fan, per la sua spettacolarità messa in scena in ogni incontro. Il tutto in onda il 18 Luglio e con la presenza del pubblico. Finalmente si potrà rivedere il pubblico sugli spalti, dopo che fu fatta una concessione per Wrestlemania 37 a metà aprile. Sono tanti i match che possono cambiare la sorte dei wrestler. Per il WWE Championship si sfideranno Bobby Lashley contro Kofi Kingston, mentre Roman Raigns dovrà difendere l’Universal Championship da Edge. Interessante sarà assistere al Men’s Money in the Bank Ladder Match. Questa tipologia di incontro vedrà sfidarsi: Ricochet vs. John Morrison vs. Riddle vs. Drew McIntyre vs. Big E vs. Kevin Owens vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins.

Drew McIntyre: “Sono svenuto a causa di Kofi Kingston” Match

A proposito del Money in the Bank Ladder Match, come detto, sarà presente Drew McIntyre. L’ex campione amato WWE sembra essere il favorito alla vittoria della valigetta finale. Non è la prima volta che vi partecipa, già in passato ha preso parte a questo spettacolare match. Ai microfoni del programma “The Bump” ha rivelato un aneddoto particolare su un precedente incontro. Qui ha confessato di essere svenuto a causa di un colpo di Kofi Kingston. Ecco quanto dichiarato: “Durante un Money in the Bank sono svenuto dopo un colpo subito da Kofi Kingston. Ricordo che una volta recuperati i sensi, ho pensato come mai tutta quella gente fosse nella mia camera da letto, ma dopo un po’ capii dove mi trovavo e cosa stavo facendo“.

Un grande spavento per il lottatore scozzese classe ’85 che può vantare una incredibile carriera. Sicuramente il prossimo Money in the Bank Ladder Match sarà impegnativo, ma secondo i pronostici resta il favorito alla vittoria finale.