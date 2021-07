WWE, Jimmy Uso arrestato. Ecco tutti i dettagli su cosa è successo

Ancora una volta Jimmy Uso ci è cascato. Classe ’85, statunitense, ma di origine samoana, Uso la notte di lunedì è stato arrestato per guida in stato di ebrezza. Il wrestler di Smackdown, ha passato la notte in cella. È stato rilasciato la mattina dopo con una cauzione di 500 Dollari, ma sicuramente non sarà finita qui. Jimmy dovrà sicuramente affrontare le conseguenze di quanto successo sia legalmente sia con la Federazione WWE. Decisivo il rapporto della polizia che racconta di come Uso fosse visibilmente ubriaco.

Jimmy Uso, cosa è successo quella notte? Il rapporto della polizia

Certamente un vicenda non bella e che amareggia i fan di questo sport. L’ennesimo arresto per guida in stato di ebrezza di Jimmy Uso ha decisamente sconvolto la Federazione e non solo, anche il backstage di SmackDown sembra non aver preso di buon gradimento la notizia dell’arresto del lottatore. Questo è il terzo arresto per Jimmy; c’è anche il rischio che il lottatore possa venir licenziato.

Il rapporto della polizia è molto importante per capire cosa è successo quella notte. L’agente William Roper è stato l’uomo che ha fermato Jimmy Uso dopo aver accertato una violazione dei limiti di velocità e il passaggio ad un semaforo col rosso. Una volta fermato il wrestler, l’ufficiale ha sentito odore di alcol e gli ha chiesto di uscire dall’auto dopo averlo identificato. Qui ha subito notato come facesse fatica a stare in piedi, addirittura barcollando.

Il samoano ha ammesso di aver bevuto diverse birre ed è stato quindi fatto un alcol test, che Jimmy non ha superato. Uso non riusciva a tenere la testa ferma e muoveva incessantemente gli occhi. Non è chiaramente riuscito a passare il test che prevede di stare in piedi su una gamba sola, appoggiava l’altra per non cadere. Uso ha fatto registrare un .205 e un .203 all’alcol test. Questo è bastato per far scattare l’arresto per guida in stato di ebbrezza.

Al momento non è arrivato nessun commento dalla Federazione dei McMahon, ma fonti ci dicono come Vince McMahon, Triple H e gli altri dirigenti siano arrabbiati per il comportamento spericolato del lottatore. Difficile capire quale linea seguirà la WWE.