Alex Zanardi, le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche

Dopo più di un anno dal tragico incidente, continua la lotta di Alex Zanardi per tornare alla normalità. Tutti i suoi fan e la sua famiglia sono stretti intorno a lui per trasmettergli la forza per affrontare il lungo percorso. Il 19 Giugno 2020, Zanardi stava percorrendo la statale per Pienza quando si è scontrato contro un tir, colpendo la ruota anteriore sinistra. Nelle scorse settimane è stato divulgato il video dell’incidente, che descrive gli attimi prima dello schianto, con l’impatto prontamente tagliato per non urtare la sensibilità dei più deboli. Inoltre il video ha scagionato da colpe l’autista del camion, Marco Ciacci, con il Gip che ha ordinato l’archiviazione sull’unico indagato, non colpevole. Non a caso, infatti, nel video si vede come l’autista non ha colpe, ma è Alex che si allarga troppo e perde il controllo della sua handbike.

Come sta Alex Zanardi?

Iron Man, così chiamato Zanardi dai suoi fan, è amato da milioni di italiani che nel corso degli anni hanno imparato a conoscerlo, grazie alla sua esperienza di forza portata in molti programmi tv. Tutti si chiedono, però, come sta, dopo più di un anno dal tragico incidente.

Le ultime notizie sul suo stato di salute risalgono alle dichiarazioni della moglie di Zanardi, Daniela Manni. Attualmente si trova ricoverato in una clinica specializzata per la riabilitazione. Ecco cosa ha dichiarato: “Le condizioni di Alex sono essenzialmente stabili. Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è possibile solo con esercizio e terapia“.

Nel corso della sua intervista Daniela Manni ha spiegato che dopo una serie di interventi neurochirurgici, l’ex pilota di Formula Uno si sta sottoponendo a un programma di recupero che prevede “stimoli multimodali e farmacologici sotto il controllo di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti“. Poi ha continuato: “Abbiamo ricevuto tanti, tanti messaggi di auguri per la sua guarigione e vorrei cogliere l’occasione per fare un grande ringraziamento, da parte di Alex, per ogni singolo messaggio“, ha continuato la moglie del campione.