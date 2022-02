Wrestlemania 2022, annunciato il primo main event

Mancano due mesi all’evento tanto atteso di casa WWE, ovvero Wrestlemania 2022. Il noto show è arrivato alla 38esima edizione e iniziano già ad esserci i primi match programmati. Infatti nel corso dell’ultima puntata di Raw è stato annunciato il primo main event, ovvero Brock Lasner Vs Roman Reigns. Di seguito tutte le info.

Wrestlemania 2022, la terza volta che si scontrano a Wrestlemania

L’incredibile Brock Lesnar è il vincitore della Royal Rumble, scegliendo come suo sfidante al “Grandaddy of them all” Roman Reigns. Il match sarà valevole per lo Universal Championship qualora “The Tribal Chief” riuscisse a rimanere campione fino ad allora.

Sarà la terza volta che i due si scontreranno nel main event di WrestleMania: la prima risale al 2015 e la seconda al 2018. Questa volta, però, potrebbe esserci qualcosa di più grosso in ballo: Lesnar ha promesso di riconquistare il WWE Championship e di volere Reigns in un “Title vs Title”.

Dopo aver perso il titolo ai danni di Bobby Lashley, infatti, “The Beast” sarà tra le sei superstar che parteciperanno all’Elimination Chamber in programma all’omonimo Premium Live Event a Jeddah, in Arabia Saudita. In palio ci sarà proprio il WWE Championship.

Quando andrà in onda?

Vi ricordiamo che anche quest’anno WrestleMania sarà divisa in due serate: sabato 2 e domenica 3 aprile. Quello tra Lesnar e Reigns sarà con molta probabilità il main event della seconda notte.

La trentottesima edizione di WrestleMania andrà in scena dall’AT&T Stadium di Dallas, in Texas. Sarà trasmessa in diretta, e in seguito on demand, esclusivamente sul WWE Network e su Peacock in America. Nelle prossime settimane vi diremo di più sul famoso evento della Federazione dei McMahon. Fino a queste prime ufficialità si preannuncia un evento ricco di emozioni, come d’altronde è sempre stato Wresltemania! Restate sintonizzati che finalmente ne vedremo e sentiremo delle belle!