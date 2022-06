Beach Volley, Beach Pro Tour Giardini Naxos Future 2022: le coppie azzurre in gara

Prenderà via dal 30 giugno al 3 luglio 2022 l’appuntamento “Future” del Beach Pro Tour 2022 che si svolgerà a Giardini Naxos (ME), presso il Lido Naxos. Sarà la seconda tappa delle quattro del nuovo circuito internazionale (“Future”) di Beach Volley che si realizzeranno in Italia per il 2022. Tappa che vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori atleti al mondo provenienti da ben 28 Nazioni differenti e di molte coppie che la scorsa settimana hanno partecipato alla Coppa Italia 2022 andata in scena a Bellaria Igea Marina (RN). Ecco di seguito le coppie azzurre che saranno presenti.

Le coppie azzurre in gara al Beach Pro Tour Giardini Naxos Future

Sulla sabbia del Lido Naxos di Giardini Naxos saranno presenti 5 coppie femminili e 6 coppie maschili. Molte di queste coppie la scorsa settimana hanno partecipato alla Coppa Italia 2022 e alcune di loro, qualche settimana fa, al Mondiale di Roma. Ecco di seguito le coppie azzurre presenti nel tabellone femminile e nel tabellone maschile.

Tabellone femminile

MAIN DRAW: Claudia Scampoli/Margherita Bianchin; Reka Orsi Toth/Eleonora Gili; Valentina Calì/Margherita Tega; Erika Ditta/Anna Dalmazzo.

QUALIFICHE: Anna Pelloia/Aurora Mattavelli.

Tabellone maschile

MAIN DRAW: Davide Benzi/Carlo Bonifazi; Jakob Windisch/Gianluca Dal Corso; Tobia Marchetto/Marco Visvovich; Andrea Abbiati/Tiziano Andreatta.

QUALIFICHE: Fabrizio Manni/Francesco Vanni; Federico Andronico/Giosuè Andronico.