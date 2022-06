Beach volley, Mondiali Roma 2022: gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale e gli orari di gioco

Nella cornice del Foro Italico (Roma) la situazione inizia a farsi sempre più interessante. Dopo che lunedì 13 giugno si è conclusa la fase a gironi e martedì 14 i play-off delle peggiori terze, è arrivato il momento della fase ad eliminazione diretta. Infatti, mercoledì 15 giugno inizieranno i sedicesimi di finale dei Mondiali di Beach volley 2022 e ci saranno 5 coppie azzurre sulle nove qualificate (eliminati Benzi/Bonifazi ai play-off, ritirate a causa di un infortunio la coppia delle sorelle Orsi e le coppie Dal Corso/Windisch e Tega/Cali eliminate durante la fase a gironi). Ecco di seguito gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale e gli orari di gioco.

Sedicesimi di finale Mondiali Beach Volley Roma 2022

Sorteggio sfortunato per le coppie azzurre in quel del Foro Italico. La coppia formata da Enrico Rossi ed Adrian Carambula si troverà davanti ad un cammino terribile: sedicesimi contro la coppia formata dai lucky loser M. Grimalt/E. Grimalt (Cile), mentre possibili ottavi contro la vincente di Alison/Guto (Brasile) contro Herrera/Gavira (Spagna). Inoltre, nello stesso lato di tabellone ci sono anche la coppia olimpica Mol/Sorum e Cherif/Ahmed. Per la coppia Nicolai/Cottafava e la coppia Lupo/Ranghieri il cammino è un po’ più semplice, con teoricamente ottavi più complicati dei quarti di finale. Sorteggio benevolo per le due coppie azzurre femminili Bianchbin/Scampoli e Menegatti/Gottardi. Ecco di seguito i sedicesimi di finale:

UOMINI

9.00 – Berntsen/H. Mol (NOR) vs Nicolaidis/Carracher (AUS)

9.00 – Andre/George (BRA) vs McHugh/Burnett (AUS)

10.00 – Immers/Boermans (NED) vs A. Mol/C. Sorum (NOR)

10.00 – R. Seidl/Waller (AUT) vs T. Sander/Crabb (USA)

11.00 – Bruno Schmidt/Saymon (BRA) vs Samoilovs/Smedins (LAT)

12.00 – Kantor/Rudol (POL) vs Ehlers/Wickler (GER)

13.00 – Ermacora/Pristauz (AUT) vs Schalk/Brunner (USA)

14.00 – Renato/Vitor Felipe (BRA) vs Perusic/Schweiner (CZE)

14.00 – Tr. Crabb/Bourne (USA) vs Luini/Penninga (NED)

15.00 – Brouwer/Meeuwsen (NED) vs Varenhorst/Van De Velde (NED)

16.00 – Alison/Guto (BRA) vs Herrera/Gavira (ESP)

17.00 – Nolvak/Tilsaar (EST) vs Schachter/Dearing (CAN)

19.00 – A. Huber/Dressler (AUT) vs Cherif/Ahmed (QAT)

20.00 – Carambula/Rossi (ITA) vs M. Grimalt/E. Grimalt (CHI)

21.00 – Nicolai/Cottafava (ITA) vs Diaz/Alayo CUB

22.00 – Krou/Gauthier-Rat (FRA) vs Lupo/Ranghieri (ITA)

DONNE

9.00 – Day/Stockman (USA) vs Kolinske/Hughes (USA)

10.00 – Huberli/Brunner (SUI) vs Placette/Richard (FRA)

11.00 – Flint/Cheng (USA) vs Borger/Sude (GER)

11.00 – Bukovec/Brandie (CAN) vs Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (THA)

12.00 – Carro/Lobato (ESP) vs Cannon/Sponcil (USA)

12.00 – Muller/Tillmann (GER) vs Lahti/Ahtiainen (FIN)

13.00 – Kravchenoka/Graudina (LAT) vs Wojtasik/Kociolek (POL)

14.00 – Barbara/Carol (BRA) vs Wang/X. Y. Xia (CHN)

15.00 – Ittlinger/Schneider (GER) vs Clancy/Mariafe (AUS)

15.00 – Stam/Schoon NED vs Schutzenhofer/Plesiutschnig (AUT)

16.00 – Ishii/Mizoe (JPN) vs Duda/Ana Patricia (BRA)

16.00 – Gallay/Pereyra (ARG) vs Menegatti/Gottardi (ITA)

17.00 – Taiana Lima/Hegeile (BRA) vs Pavan/Melissa (CAN)

17.00 – Talita/Rebecca (BRA) vs Laboureur/Schulz (GER)

19.00 – Heidric/A. Vergé-Depré (SUI) vs Bobner/Z. Vergé-Depré

19.00 – Scampoli/Binachin (ITA) vs Megan/Nicole (CAN)