Beach Pro Tour Giardini Naxos Future 2022, i risultati delle coppie azzurre dopo la prima giornata

Sulla sabbia del Lido Naxos di Giardini Naxos (ME) si è appena conclusa la prima giornata della tappa “Future” del Beach Pro Tour 2022. Dopo la giornata di ieri dedicata alle qualifiche, nella giornata di oggi (lunedì 1 luglio) si sono disputate le prime partite del Main Draw. Ecco di seguito i risultati delle coppie azzurre e la classifica dei vari gironi.

I risultati delle coppie azzurre a Giardini Naxos

Sulla sabbia del Lido Naxos si sono disputati ben 24 match e sono state impegnante tutte e nove le coppie azzurre, anche più di una volta. La giornata azzurra è iniziata con la vittoria nel derby femminile della coppia Scampoli/Bianchin sulla coppia Ditta/Dalmazzo per 2 a 0 (21-17, 21-16). Le due coppie sono scese in campo anche nel pomeriggio e hanno vinto i loro rispettivi match: Scampoli/Bianchin hanno battuto la coppia estone Hollas/Soomets per 2-1 (21-16, 18-21, 15-6) e la coppia Ditta/Dalmazzo ha battuto la coppia cilena Mardones/Natalia con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15).

Oltre alla coppia mancina, anche la coppia Orsi Toth/Gili ha conquistato una doppia vittoria nella giornata di oggi: 2-0 (21-16, 21-15) contro Stevens/Johnson e 2-1 (19-21, 21-18, 17-15) contro Ren/Non. Doppia vittoria all’esordio anche per la giovane coppia Cali/Tega, che hanno battuto in rimonta e con il risultato di 2-1 (15-21, 21-15, 15-11) la coppia polacca Ceynowa/Jundzill e con il risultato di 2-1(21-14, 18-21, 15-13) la coppia cinese Wang/Zeng. Infine, dopo aver superato le qualifiche nella giornata di ieri, la coppia Mattavelli/Pelloia ha esordito nella Pool B con una sconfitta per 2-0 (21-12, 21-16) contro la coppia australiana Zeimann/Polley e una vittoria per 2-0 (21-13, 21-17) contro la coppia francese Descamps/Kinna.

Nei main draw maschile, la prima coppia azzurra a scendere in campo, e che ha battuto per 2-0 (21-5, 21-16) i finlandesi Piippo/Pulkkinen, è stata Bonzi/Bonifazi. Vittoria al debutto per la coppia Windisch/Dal Corso, che hanno battuto la coppia argentina Amieva/Aveiro con il risultato di 2-0 (21-19, 21-17). Sconfitta, in un match al cardiopalma, per la coppia Marchetto/Viscovich con il risultato di 2-1 (21-19, 19-21, 22-20). L’ultima coppia azzurra a scendere in campo nel tabellone maschile è stata Abbiati/Andreatta. I finalisti della Coppia Italia 2022 di Bellaria Igea Marina hanno subito un k.0. per 2 a 0 (21-15, 21-17) contro la coppia lituana Stankevicius/Knasas. Ecco di seguito le classifiche.

Le classifiche del tabellone maschile e femminile

POOL A MASCHILE

1. Benzi/Bonifazi – 2 punti

2. Sengers/Boehlé – 2 punti

3. Pedrosa/Campos – 1 punto

4. Piippo/Pulkkinen – 1 punto

POOL B MASCHILE

1. Hajòs/Stéli – 2 punti

2. Kufa/Waber – 2 punti

3. Marchetto/Viscovich – 1 punto

4. Takken/Guehrer – 1 punto

POOL C MASCHILE

1. Haitham/Mazin – 2 punti

2. Windisch/Dal Corso – 2 punti

3. Amieva/Aveiro – 1 punto

4. Fuller/O’Dea – 1 punto

POOL D MASCHILE

1. Doppler/Kunert – 2 punti

2. Stankevicius/Knasas – 2 punti

3. Abbiati/Andreatta – 1 punto

4. Azaad/Bueno – 1 punto

POOL A FEMMINILE

1. Bianchin/Scampoli – 4 punti

2. Hollas/Soomets – 3 punti

3. Ditta/Dalmazzo – 3 punti

4. Mardones/Natalia – 2 punti

POOL B FEMMINILE

1. Zeimman/Polley – 4 punti

2. Kendall/Fleming – 3 punti

3. Pelloia/Mattavelli – 3 punti

4. Descamps/Kinna – 2 punti

POOL C FEMMINILE

1. Orsi Toth/Gili – 4 punti

2. Ren/Non – 3 punti

3. Cools/Vonder – 3 punti

4. Stevens/Johnson – 2 punti

POOL D FEMMINILE

1.Cali/Tega – 4 punti

2.Wang/Zeng – 3 punti

3.Ceynowa/Jundzill – 3 punti

4.Peralta/Najul – 2 punti