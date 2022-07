Mondiali di Atletica 2022, quando gareggia Marcell Jacobs: dove vedere diretta TV e streaming

Ai Mondiali di Atletica 2022 a Eugene (USA) che si terranno dal 15 al 24 Luglio ecco quando gareggia il campione olimpico dei 100 metri in carica Marcell Jacobs. Il fulmine italiano della velocità su pista non si presenta al top di condizione dopo numerosi acciacchi di tipo muscolare che ne hanno compromesso almeno in parte l’ottimale preparazione all’evento. Il tecnico Paolo Camossi appare fiducioso eppure ancora non è certa la partecipazione di Jacobs alla staffetta 4×100, anche questa campione olimpica in carica.

E’ passato un anno dalle meravigliose imprese di Tokio. Jacobs ha saputo confermare il suo status di campione assoluto vincendo praticamente sempre, quando ha avuto modo di scendere in pista. La speranza è che riesca a ripetersi in questo appuntamento fondamentale.



Mondiali di Atletica 2022: ecco il calendario di Marcell Jacobs

Ecco nel dettaglio il calendario gare dei 100 metri piani che vedranno impegnato Marcell Jacobs ai mondiali di atletica di Eugene:

15 Luglio 21.30: 100 metri (maschile) – Turno preliminare

16 Luglio 03.50 100 metri (maschile) – Batterie

17 Luglio 03.00 100 metri (maschile) – Semifinali

17 Luglio 04.50 100 metri (maschile) – Finale

L’orario si intende quello italiano, ad Eugene (USA) ci sono -9 ore di fuso orario. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv. Jacobs cerca una nuova impresa.