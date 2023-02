Diego Saltalamacchia, il Maratoneta di SuperNews: “Iniziativa fantastica! La Maratona di Roma? Voglio godermi ogni attimo di questo grande evento”

Come già annunciato solo poche ore fa, Supernews ha selezionato i due runner che rappresenteranno la testata alla Maratona di Roma per l’iniziativa lanciata ad inizio anno, Maratoneta di SuperNews. Il nostro maratoneta è Diego Saltalamacchia, istruttore FIDAL e Fitri con alle spalle ben 13 maratone, tra cui quella di Firenze, Parigi, Torino, Sanremo e Trieste. Nell’ultima maratona, corsa a Valencia, l’atleta torinese ha registrato il suo personal best time di 2h 44’ 32”. Dopo la nostra runner donna Serena Bracci, scopriamo adesso chi è Diego, che ci ha gentilmente concesso un’intervista per parlarci un po’ di lui.

Ciao Diego! Iniziamo con una domanda tanto semplice, quanto importante: com’è nata la passione per l’atletica leggera?

La mia è una passione innata, ce l’avevo fin dalle elementari. Mi ha sempre affascinato la corsa campestre, i mille metri che si facevano ai “Giochi della Gioventù”. E’ sempre stato però un amore rimandato, perché ci sono sempre stati altri sport a cui ho dedicato maggior impegno, anche se correvo sempre ma in maniera sporadica. Poi, dopo un infortunio alla clavicola di una decina di anni fa, ho deciso di dedicare più tempo alla corsa e da lì non ho più smesso.

Sei uno dei due Maratoneti di SuperNews: cosa ne pensi dell’iniziativa e come ti senti?

Da amante della corsa, ritengo che l’iniziativa di SuperNews sia fantastica, perché dal mio punto di vista qualunque mezzo si utilizzi per dare spazio e visibilità all’atletica leggera, alla Maratona, all’atletica leggera, è sempre qualcosa di bello, un valore aggiunto, essendo questo anche uno sport di nicchia.



Come ti stai allenando in vista della Maratona di Roma?

Arrivo da due maratone diverse: quella di Torino corsa da poco in veste da peacer e da quella di Valencia di dicembre. Dopo un periodo di riposo attivo, dove correvo senza nessuna gara in preparazione, ho ricominciato ad allenarmi per la Maratona di Roma come piccolo obiettivo per una 50 km ad aprile, quindi mi ci sono allenato non come se fosse la gara della vita, però abbastanza bene.

Che obiettivi ti poni per la Maratona di Roma?

L’obiettivo che mi pongo per la Maratona di Roma è di correrla abbastanza forte, ma in maniera leggermente più soft rispetto al mio personal best time di 2 ore e 44 minuti. Vorrei correrla in maniera un po’ più lenta, perché sarà la mia prima corsa nella capitale e perché voglio godermi e assaporarmi l’evento, descritto da tutti coinvolgente come solo Roma sa essere. Voglio godermi il pubblico, l’atmosfera e i runner intorno a me.

Che emozioni ti trasmette correre?

Le emozioni che mi trasmette la corsa sono molteplici: mi rilassa, mi fa star bene fisicamente e mentalmente e mi aiuta a organizzare meglio la mia vita, perché volendomici dedicare spesso devo incastrare la mia corsa con gli impegni di lavoro, della famiglia e della vita di tutti i giorni.