Maratona di Roma 2023: selezionati i due runner che correranno per SuperNews

Con la Maratona di Roma del 19 marzo sempre più vicina, la nostra testata è felice di comunicare ed ufficializzare i due runner scelti per l’iniziativa Maratoneta SuperNews. Dopo aver annunciato di essere alla ricerca di due social-runner che potessero rappresentarla all’evento, la testata sportiva ha individuato e selezionato i suoi rappresentanti: link all’articolo SN

Dopo un’attenta valutazione delle candidature ricevute in questi mesi, la redazione presenta ufficialmente i due maratoneti: si tratta di Serena Bracci e Diego Saltalamacchia.

La runner marchigiana vanta nel suo curriculum sportivo la partecipazione alle maratone di Firenze, Ravenna e Barletta, oltre a numerose mezze maratone in giro per l’Italia e ad una Ultramaratona. Il suo personal best time è di 3h 45’, ottenuto alla Maratona di Firenze nel novembre 2021. Con SuperNews Serena Bracci correrà a Roma per la seconda volta, dopo aver preso parte all’ultima edizione dell’evento, da lei descritto come “un’esperienza magica e ineguagliabile”.

Sarà invece la prima volta alla Corsa Capitolina per Diego Saltalamacchia, istruttore FIDAL e Fitri con alle spalle ben 13 maratone, tra cui quella di Firenze, Parigi, Torino, Sanremo e Trieste. Nell’ultima maratona, corsa a Valencia, l’atleta torinese ha registrato il suo personal best time di 2h 44’ 32”.

L’appuntamento è per il prossimo 19 marzo, giorno in cui la redazione e i maratoneti si ritroveranno in Via dei Fori Imperiali, punto di partenza della Maratona di Roma, per dare il via ad un’incredibile giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento.