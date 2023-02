Serena Bracci, la Maratoneta di SuperNews: “Sono entusiasta e felice di questa opportunità! Correre mi rende felice”

Come già annunciato solo poche ore fa, Supernews ha selezionato i due runner che rappresenteranno la testata alla Maratona di Roma per l’iniziativa lanciata ad inizio anno, Maratoneta di SuperNews. La nostra prima maratoneta è Serena Bracci, atleta marchigiana che vanta nel suo curriculum sportivo la partecipazione alle maratone di Firenze, Ravenna e Barletta, oltre a numerose mezze maratone in giro per l’Italia e ad una Ultramaratona.

Il suo personal best time è di 3h 45’, ottenuto alla Maratona di Firenze nel novembre 2021. Con SuperNews Serena Bracci correrà a Roma per la seconda volta, dopo aver preso parte all’ultima edizione dell’evento, da lei descritto come “un’esperienza magica e ineguagliabile”. Dopo la nostra runner uomo Diego Saltalamacchia, scopriamo adesso chi è Serena, che si è concessa ai nostri microfoni per raccontarci un po’ di lei.

Ciao Serena! Iniziamo con una domanda tanto semplice, quanto importante: com’è nata la passione per l’atletica leggera?

La mia passione per la corsa è nata per caso, avendo sempre più necessità di dedicarmi del tempo dopo la nascita di mia figlia. Ho scoperto che correndo , in quella unica ora tutta mia, io ritrovavo la serenità e la grinta per affrontare tutta la giornata ricca di impegni sia di famiglia che lavorativi. Da lì sono andata avanti dandomi sempre nuovi obiettivi.

Sei una dei due Maratoneti di SuperNews: cosa ne pensi dell’iniziativa e come ti senti?

Sono così entusiasta e felice di essere stata selezionata. Sono una semplicissima runner amatoriale e per me è un grande onore poter raccontare la mia esperienza tramite voi.



Come ti stai allenando in vista della Maratona di Roma?

Mi sto allenando con l’aiuto di un mio carissimo amico, atleta e istruttore. Sto facendo 4 allenamenti di corsa a settimana e un allenamento di forza in palestra. Ho ancora un paio di lunghi da affrontare ma sono fiduciosa. Che obiettivi ti poni per la Maratona di Roma?

Non mi sono posta un obiettivo di tempo perché voglio condividerla con diversi amici , quindi correrò i miei chilometri parlando e facendo video e foto. Voglio documentare il più possibile questa esperienza. È così bello il percorso che voglio viverlo il più possibile. Roma merita questo. Che emozioni ti trasmette correre?

Correre mi rende felice. Sembra una cosa scontata, ma è così. Correre mi permette di lasciare indietro i pensieri, mi fa avere maggior fiducia nelle mie capacità e mi da la grinta necessaria per affrontare tutto il resto.