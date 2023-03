Maratoneta SuperNews, il curriculum sportivo di Diego Saltalamacchia

Il nostro secondo atleta scelto per correre la Maratona di Roma è Diego Saltalamacchia. Dopo averlo annunciato nei giorni scorsi, è arrivato adesso il momento di presentarlo sotto il punto di vista dei risultati ottenuti in gara. Nel curriculum sportivo dell’istruttore FIDAL e Fitri, spiccano le partecipazioni a ben 13 maratone, tra cui quelle di Firenze, Parigi, Torino, Sanremo e Trieste. Nell’ultima maratona, corsa a Valencia, l’atleta torinese ha registrato il suo personal best time di 2h 44’ 32”.

Anche Diego, come Serena Bracci, sarà Maratoneta SuperNews il 19 marzo a Roma: per lui sarà un appuntamento speciale essendo la sua prima volta alla corsa della Capitale. E lo farà rappresentando la nostra testata! Nella sua intervista, il runner ci ha raccontato che la tappa di Roma rappresenta per lui uno step di avvicinamento verso il grande obiettivo, la sua prima 50 chilometri che correrà ad aprile. Forza Diego!

Il CV sportivo di Diego Saltalamacchia

Gara: Torino Marathon 2014

Distanza: maratona

Tempo: 3h 24min

Commento: la mia prima Maratona, preparata con la “cultura sportiva” del principiante, ma con tanta determinazione e coraggio.

Gara: Firenze Marathon 2015

Distanza: maratona

Tempo: 2h 59min

Commento: la mia prima volta sotto le 3 Ore nella mia Città preferita dopo Torino.

Gara: Parigi Marathon 2016

Distanza: maratona

Tempo: 3h 04min

Commento: per la prima volta “sbatto contro il muro del maratoneta”. Forse la gara da cui ho tratto i maggiori insegnamenti. E poi Parigi vale sempre il viaggio.

Gara: Trieste Marathon 2016

Distanza: maratona

Tempo: 2h 57min

Commento: la mia rivincita dopo la caduta di Parigi in una città che non conoscevo e che mi ha conquistato.

Gara: Mezza Maratona Torino 2018

Distanza: mezza maratona

Tempo: 1h 25min

Commento: molto emozionante fare il Pacer nella mia città.

Gara: Tuttadritta

Distanza: 10km

Tempo: 36min 18sec

Commento: una delle mie gare preferite 10 km da correre a perdifiato partendo dal cuore di Torino fino a Stupinigi (Residenza Reale di caccia) su un percorso velocissimo.

Gara: Supergara

Distanza: 5km

Tempo: 25min

Commento: quasi 500 metri di dislivello in poco meno di 5 Km di salita che termina alla Basilica di Superga. Faticosa è dir poco, ma il panorama da lassù vale lo sforzo.

Gara: Genova City Marathon 2018

Distanza: maratona

Tempo: 2h 58min

Commento: prima volta da Pacer in una Maratona e con un tempo impegnativo (sub 3H). A pochi mesi dalla tragedia del Ponte Morandi è stata un’emozione molto intensa.

Gara: Torino Marathon 2018

Distanza: maratona

Tempo: 2h 47min

Commento: di nuovo nella mia città, questa volta con l’obiettivo di correre sotto i 4’ al km. Obiettivo centrato e la cosa mi ha reso davvero orgoglioso.

Gara: Sanremo Marathon 2019

Distanza: maratona

Tempo: 2h 46min

Commento: taglio il traguardo come secondo assoluto dopo essere stato in testa per 27 Km. Un’altra bella giornata di sport.

Gara: Roma – Ostia 2022

Distanza: mezza maratona

Tempo: 1h 18min

Commento: l’aria che si respira nella Capitale è sempre speciale, la Roma – Ostia è una festa gigante, un evento che ti travolge.

Gara: Valencia Marathon 2022

Distanza: maratona

Tempo: 2h 46min

Commento: gli amici mi descrivevano la maratona di Valencia come veloce, ben organizzata e con un tifo travolgente. Confermo tutto quanto, un tifo coinvolgente che mi ha permesso, a dispetto della condizione, di correre il mio Personal Best.