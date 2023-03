Maratoneta SuperNews, il curriculum sportivo di Serena Bracci

Conosciamo un pochino meglio Serena Bracci e le impresa sportive compiute fin qui dall’atleta marchigiana. Nel suo curriculum sportivo la partecipazione alle maratone di Firenze, Ravenna e Barletta, oltre a numerose mezze maratone in giro per l’Italia e ad una Ultramaratona. Il suo personal best time è di 3h 45’, ottenuto alla Maratona di Firenze nel novembre 2021.

Serena sarà Maratoneta SuperNews il 19 marzo a Roma, dove correrà i 42 chilometri previsti dalla Maratona rappresentando la nostra testata. Come ci ha raccontato nella sua recente intervista, in vista di questo grande appuntamento il suo programma di allenamento prevede quattro allenamenti di corsa a settimana, un allenamento di forza in palestra e un paio di lunghi da affrontare. Forza Serena!

Il CV sportivo di Serena Bracci

Di seguito tutte le gare, le distanze ed i tempi ottenuti da Serena, Abbiamo chiesto alla runner di aggiungere anche un commento per ogni gare selezionata:

Gara: Ultra maratona del Lamone (Traversara Emilia Romagna)

Distanza: 45km

Tempo: 4h 18min

Commento: una gara che non mi aspettavo, sette giri di un circuito per metà sterrato e campagna e per metà asfalto. Ho dovuto lottare con la fatica mentale.

Gara: Maratona di Firenze

Distanza: Maratona

Tempo: 3h 45min

Commento: la mia prima maratona, corsa tutta con la gioia di fare qualcosa che per me fino a quel momento sembrava impossibile. Non avevo aspettative e rimane tutt’ora la mia maratona migliore!

Gara: Maratona di Roma

Distanza: Maratona

Tempo: 3h 52min

Commento: correre a Roma ha sicuramente un fascino unico. Godersi la città eterna mentre ti fa dimenticare la fatica dei sampietrini… o forse no. Infatti ne ho risentito tantissimo negli ultimi km, molto complicati e che mi hanno fatto perdere la concentrazione. Resta comunque un bel ricordo e un grande insegnamento.

Gara: Maratona delle Cattedrali (Barletta-Giovinazzo)

Distanza: Maratona

Tempo: 3h 59min

Commento: ho fatto da pacer, ho corso con il mio palloncino attraversando le cattedrali più belle della Puglia (Trani, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo). Una bellissima esperienza perché ricevi i ringraziamenti di chi ha percorso insieme a te la sua impresa.

Gara: Maratona di Ravenna

Distanza: Maratona

Tempo: 3h 53min

Commento: una scommessa post Covid, per rimettermi in gioco e per ritornare a credere in me stessa nonostante tutto.

Gara: Pisa Half Maraton

Distanza: mezza maratona

Tempo: 1h 42min

Commento: una bella gara in compagnia di tanti amici.

Gara: starCivitanova

Distanza: mezza maratona

Tempo: 1h 50min

Commento: anche qui gara da Pacer in una citta sul mare vicino casa mia, corsa insieme a tantissime persone che conosco da anni.

Gara: Conero Half Maraton

Distanza: mezza maratona

Tempo: 1h 50min

Commento: fiera Pacer insieme al mio coach

Gara: Picerno Half maraton

Distanza: mezza maratona

Tempo: 1h 44min

Commento: mezza maratona che si tiene sul lungomare dove mi alleno quotidianamente.

Gara: Grottammare Half maraton

Distanza: mezza maratona

Tempo: 1h 39min

Commento: una mezza non in programma, dove ho fatto il mio personal best inaspettato

Gara: Pisa Ten

Distanza: 10km

Tempo: 44min

Commento: la mia prima dieci km fuori porta

Gara: tutte le edizioni delle deejay ten di Milano

Distanza: 10km

Tempo: best time 46min

Commento: più che una gara è una festa, cosi la vivo ogni volta che vado. E’ un evento che ha come scopo quello di divertirsi correndo, ed è quello che più mi si addice.