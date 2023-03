COME STA DANIELE SCARDINA – Attesissimo dopo un cambio di categoria, Daniele Scardina, alias ‘King Toretto‘, stava per tornare sul ring. Nel pomeriggio di oggi martedì 28 febbraio 2023, però, si è sentito male durante un allenamento in palestra.

Al momento si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale, dopo aver accusato il malore intorno alle ore 17.00 nella FitSquare di Buccinasco (Milano).

Come sta Daniele Scardina? Il pugile ha accusato un malore ed è stato operato al cervello

Secondo quanto si apprende, al termine di un allenamento si sarebbe sentito già poco bene, e in seguito, negli spogliatoi, avrebbe avuto un dolore all’orecchio e poi a una gamba, cadendo al suolo e perdendo i sensi dopo aver fatto la doccia. I testimoni hanno riferito di un allenamento leggero. Si stava allenando al debutto come mediomassimo, in programma il prossimo 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto, in via Enrico Fermi 9. I medici del 118 hanno valutato molto gravi le condizioni del pugile, intubandolo e trasportandolo d’urgenza, in Codice Rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), nella stessa zona Sud dell’hinterland milanese, dove viveva e si allenava. Lì, ha subito un intervento chirurgico alla testa. SportMediaset riferisce che si trovava in condizioni gravi ma stazionarie. L’operazione è riuscita, ma in casi come questo è importante il decorso delle ore successive. L’intervento si è svolto in due parti, poco prima delle ore 23.00 si è conclusa la seconda parte e la madre ha potuto vedere Daniele.

Le parole di speranza di Diletta Leotta

“Forza Dani 🙏“, incita Diletta Leotta, sua ex fidanzata, con una storia su Instagram. Nonostante la chiusura della loro relazione, durata dal 2016 al 2019, la conduttrice sportiva ha voluto dedicargli un pensiero. Quando la notizia è balzata su tutte le testate italiane, la Leotta era in collegamento dall’Allianz Stadium, dove ha seguito per Dazn, il Derby fra Juventus e Torino. In diretta ha detto: “Permettetemi un momento, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!“.

Nella sua carriera anche un partecipazione a ‘Balendo con le stelle’

Di origini siciliane, ma nato a Rozzano, Scardina è uno dei più noti pugili italiani. Nella sua vita tanto sport, ma non solo. Nel 2020, ha partecipato alla quindicesima edizione di ‘Ballando con le stelle‘, programma di Milly Carlucci, in coppia con la ballerina Anastasija Kuz’mina. I due si sono classificati quarti. Daniele Scardina è stato da subito apprezzato dal pubblico da casa per le sue capacità di muoversi in pista, ma soprattutto per la sua personalità e per i suoi valori. Da tutti è stato visto come un gigante forzuto dal cuore tenero.