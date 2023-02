Roma-Juventus, è corsa ai biglietti. Ecco i settori ancora disponibili

ROMA JUVENTUS BIGLIETTI – Domenica 5 marzo 2023 alle ore 20.45, appuntamento allo ‘Stadio Olimpico‘ per tutti i tifosi della Roma. Il dodicesimo uomo in campo per i giallorossi è diventato la spinta in più per lottare e combattere per la zona Champions.

La Roma è infatti in questo momento terza in classifica con 44 punti al pari e sopra il Milan.

L’ultimo match giocato in Europa League, vinto 2-0 contro il Salisburgo, ha registrato il 23esimo sold-out consecutivo della stagione in corso.

Questi numeri da record confermano giorno dopo giorno il grande entusiasmo che si respira nella capitale. Tale fatto è dovuto anche all’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa.

Roma Juventus biglietti, ecco cosa è rimasto prima del tutto esaurito

È già partita, dal 24 febbraio scorso, la vendita dei biglietti, che ha ricevuto una risposta positiva da parte dei tifosi anche in questo caso. Si prospetta infatti l’ennesimo tutto esaurito. Come si può notare sul sito ufficiale della Roma, i taglianti sono andati a ruba in meno di ventiquattro ore.

A disposizione sono rimasti però ancora degli ultimi posti. Per chi vuole godersi il tifo nel settore più caldo dello stadio, sono ancora liberi alcuni seggiolini in Curva Sud. Ultimi posti anche per la Tribuna Tevere, la Tribuna Monte Mario Top e la Tribuna Monte Mario Centrale Sud. Sold out la Curva Nord e i Distinti Nord e Sud.