Lazio, Diaconale: “La ripresa del campionato avverrà grazie a Lotito”

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, riguardo l’ultima assemblea di Lega Serie A. L’assemblea ha sancito la volontà da parte dei club di ripartire. Ciò secondo Diaconale, è dovuto alla perseveranza del presidente Claudio Lotito. Il portavoce ha parlato anche del taglio stipendi nella Lazio, smentendo questa voce:

“Taglio stipendi Lazio? La notizia è senza fondamento. Io l’ho sentita e mi era stato assicurato che sarebbe stato fatto un comunicato di correzione di questa notizia. Nel frattempo approfitto di questa circostanza nel ribadire che sia una notizia fasulla questa sul taglio delle mensilità ai dipendenti. Il presidente Lotito mi ha detto di minacciare il corso a vie legali verso chi ha riportato una news del genere. Non esiste quello che è stato detto, è infondato e molti lo hanno concepito per dire che ora anche la Lazio bloccherà gli stipendi come Juventus e Roma. Tutti gli impegni verranno onorati nelle date previste dal presidente Lotito”.

Le parole di Diaconale sulla ripresa della Serie A

”Noi andiamo avanti per la nostra strada sperando di riprendere al più presto il nostro percorso. A provocare la volontà unanime, dei club di Serie A, di riprendere il campionato c’è la determinazione di Lotito, che ha lottato per evitare di arrecare problemi a un settore fondamentale per il paese e che non può essere paralizzato ed in difficoltà a livello economico. Mi auguro che all’incontro di domani con il governo, si possa arrivare ad un accordo sulla ripresa degli allenamenti e del campionato. I tifosi sanno che non abbiamo esitato a rispondere colpo su colpo a chi dava tesi contrarie alla nostra. Se si riprenderà, continueremo il percorso in campionato e so che i tifosi saranno con noi”.