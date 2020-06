Dove vedere FA Cup Norwich-Manchester United, streaming e diretta tv sabato 27 giugno

La vittoria matematica della Premier League da parte del Liverpool farà spostare inevitabilmente l’attenzione degli appassionati di calcio inglese sulla FA Cup, trofeo che deve essere ancora assegnato in Inghilterra. Sabato 27 giugno infatti si svolgeranno i quarti di finale della prestigiosa coppa d’Inghilterra, trofeo sempre affasciante e avvincente. Il primo quarto vedrà di fronte il fanalino di coda della Premier League, il Norwich, e il Manchester United di Solskjaer.

Pukki e compagni se la vedranno con una delle squadre più in forma del momento: il Manchester United infatti non perde da 13 gare e conta tra le proprie fila un Martial in grande spolvero. L’attaccante francese nell’ultima gara di campionato contro lo Sheffield United ha realizzato una splendida tripletta, la prima in carriera. Il Norwich invece viene da tre sconfitte di fila in Premier e la salvezza sembra oramai un miraggio. L’ultima in classifica però ha estromesso nell’ottavo di finale di FA Cup il Tottenham di Mourinho ai calci di rigore, non proprio l’ultimo arrivato. Dunque i Red Devils non dovranno sottovalutare l’impegno. Calcio d’inizio ore 18:30, sabato 27 giugno.

Norwich-Manchester United streaming e diretta tv, dove vedere FA Cup sabato 27 giugno

Il match valido per il quarto di finale di FA Cup, Norwich-Manchester United, in programma sabato 27 giugno ore 18:30, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma tv detiene i diritti del prestigioso torneo inglese.