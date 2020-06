Dove vedere Leicester-Chelsea FA Cup, streaming e diretta tv domenica 28 giugno

Archiviata la Premier League, la stagione di calcio inglese prosegue con i quarti di finale di FA Cup. La prestigiosa coppa d’Inghilterra promette spettacolo e in queste fasi finali due delle squadre che hanno espresso grande gioco quest’anno, si affronteranno non potendo però infiammare le platee inglesi. Tristemente vuote per via del Covid-19. Stiamo parlando del Leicester di Rodgers e il Chelsea di Lampard. Entrambe le compagini quasi si equivalgono in Premier League, essendo separate solamente da un punto in classifica: Foxes terze con 55 punti mentre i Blues inseguono al quarto posto.

La sfida dunque si preannuncia molto equilibrata al King Power Stadium. Il Chelsea viene da una prestigiosa vittoria con il City in campionato e può contare su un Pulisic in grande forma, autore di una bellissima rete contro gli Sky Blues. Il Leicester invece viene da due pareggi deludenti con le abbordabili Watford e Brighton. Vardy e compagni non sembrano essere al 100% della forma in questo momento a differenza dei Blues. Dunque Rodgers dovrà inventarsi qualcosa e in difesa dovrà fare a meno di un uomo importante come Ricardo Pereira. Già assente in queste ultime due gare delle foxes. Calcio d’inizio ore 17, domenica 28 giugno.

Leicester-Chelsea streaming e diretta tv, dove vedere FA Cup domenica 28 giugno

Il match valido per il quarto di finale di FA Cup, Leicester-Chelsea, in programma domenica 28 giugno alle ore 17, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming su DAZN. La pay tv detiene i diritti in esclusiva della FA Cup.