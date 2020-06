Un big match per la 28esima giornata di campionato: dove vedere Milan Roma diretta tv e streaming domenica 28 Giugno. Si torna subito in campo senza un attimo di sosta con la 28esima giornata di campionato che vede una super sfida quella tra Milan – Roma. Pioli dovrà far a meno ancora di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese non si è ancora ripreso del tutto e non sarà della partita, dovrebbe tornare dalla prossima giornata e al suo posto confermato ancora Ante Rebic che sembra poter prendere benissimo il suo ruolo supportato da Bonaventura, Calhanoglu e Castillejo confermando il reparto offensivo andato in campo contro il Lecce. Unica novità in casa rossonera, dunque, Gabbia che partirà titolare al posto dell’infortunato Kjaer. Fonseca, invece, dovrà far a meno di Pau Lopez ancora alle prese con l’infortunio e quindi Mirante sarà confermato al centro dei pali: Zappacosta, altra novità, titolare al posto di Peres insieme a Mancini, Smalling e Kolarov. In attacco spazio a Dzeko supportato da Mhkitaryan, Pellegrini e Under dal primo minuto.

Dove vedere Milan Roma in streaming e in tv

Il big match di giornata, Milan Roma, sarà in diretta sul canale Sky DAZN1 per tutti gli abbonati Sky che vorranno seguire il match in diretta tv. Dazn, inoltre, mette a disposizione la propria app per seguire il match in streaming dal proprio smartphone o tablet con l'inizio della partita fissato alle 17.15 Domenica 28 Giugno.