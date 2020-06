Il campionato ormai è ripartito, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è ripartita a gonfie vele grazie alle vittorie contro Sassuolo e Lazio (ieri sera a Bergamo nel pieno delle porte chiuse). Una partita nella quale i nerazzurri hanno dato il 100% per portare a casa un risultato positivo ai fini della rincorsa Champions League: compiendo una rimonta che rimarrà nella storia orobica. Se da una parte la squadra si sta concentrando per la sfida di domenica con l’Udinese, dall’altra la società bergamasca ha cominciato i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium dopo qualche incertezza poche settimane fa. L’impianto nerazzurro è pronto a cambiare sotto tutti i punti di vista: ecco il video delle lavorazioni.

Gewiss Stadium, il video della ristrutturazione della Tribuna Ubi

Attraverso un video pubblicato dall’Atalanta, sono state mostrate le lavorazioni alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. I lavori di ristrutturazione sono finalmente cominciati, con l’obbiettivo di trasformare l’ex gradinata Giulio Cesare in un vero e proprio gioiello architettonico. Nei prossimi giorni su Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento dei lavori nerazzurri. Come si dice in questi casi molto particolari: step by step, prima di vedere l’opera nel pieno della sua pura completezza architettonica.