C’è chi lodefinisce un treno sulla fascia sinistra, e poi ci sono altri che lo etichettano come l’esterno migliore mai visto a Bergamo. Robin Gosens sta disputando un grandissimo avvio di stagione nonostante la ripartenza dopo tre mesi. Il suo rendimento è valutabile non solo attraverso le sue prestazione in campo, ma anche da un punto di vista principalmente statistico tra goal e assist. Stasera l’Atalanta affronterà l’Udinese al Dacha Arena, e la voglia di centrare la sesta vittoria consecutiva è tanta, nella quale il numero 8 sarà assoluto protagonista. Certo, servirà la giusta concentrazione, ma se il tedesco sfrutterà al meglio il suo potenziale, la Dea non dovrà temere nulla. Specialmente con uno come Gosens sulla fascia sinistra.

8 goal su azione, ma non basta: Gosens vuole di più (stasera per il bis) – In questo momento Robin Gosens è arrivato a quota 8 goal stagionali (tutti su azione): un record che non si vedeva dalla stagione 2007/2008 con Maggio (Napoli). Ormai il tedesco non è più una sorpresa,e le aspettative sono molte alte nei suoi confronti. Contro l’Udinese giocherà titolare per dare spinta offensiva alla Dea. Con l’obbiettivo di centrare la sesta vittoria consecutiva i raggiungere il terzo posto in classifica.