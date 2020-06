Sky Wifi, ecco quali sono le città dove il servizio sarà attivo

Come annunciato giorni fa, Sky si spinge sempre di più verso la trasmissione via internet grazie al nuovo servizio Sky Wifi. Il servizio sfrutterà la banda a fibra ottica a al momento sarà disponibile solamente per gli abbonati dei canali tv, anche se l’obiettivo della pay tv è quello di arrivare in futuro anche a coloro che non sono abbonati. Al momento però, per usufruire di Sky Wifi è necessario stipulare un abbonamento con la piattaforma tv a pagamento Sky.

La tecnologia che permetterà di rendere attivo il servizio, sfrutta la rete proprietaria Ultra Network, che sfrutta la fibra ottica (FTTH) di Open Fiber. Il modem utile per usufruire del servizio e che permette di accedere alla fibra. si chiama Sky Wifi Hub, basato sulla tecnologia mesh. Ma quali saranno le città dove il servizio sarà attivo e che sono coperte da segnale?

Ecco le città coperte da segnale e quelle dove lo sarà a breve

Grazie alla lista stilata dal portale Investire Oggi, possiamo comunicarvi qui sotto quali sono le città dove c’è già segnale adeguato per usufruire di Sky Wifi:



Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia.



Prossimamente in estate, il segnale arriverà anche in queste città:

Acerra, Agrigento, Alessandria, Aosta, Aprilia, Arese, Arezzo, Ascoli Piceno, Assago, Barletta, Basiglio, Beinasco, Benevento, Bitonto, Bollate, Brindisi, Buccinasco, Busto Arsizio, Caltanissetta, Casalecchio di Reno, Casoria, Castel Maggiore, Castenaso, Catanzaro, Cesano Boscone, Chieti, Civitavecchia, Collegno, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cremona, Fabriano, Ferrara, Foggia, Forlì, Gela, Grosseto, Grugliasco, Imola, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Limbiate, Livorno, Macerata, Manfredonia, Matera, Molfetta, Moncalieri, Nichelino, Novara, Opera, Orbassano, Parma, Pero, Piacenza, Pioltello, Pisa, Pomezia, Portici, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rho, Rieti, Rivoli, Roma in 5 quartieri (Cinecittà, Garbatella, Laurentina, Tiburtina, Torrino), Rozzano, Salerno, San Donato Milanese, San Giorgio a Cremano, San Giuliano Milanese, San Lazzaro di Savena, Sassari, Segrate, Settimo Milanese, Settimo Torinese, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Treviso, Trezzano sul Naviglio, Udine, Venaria Reale, Vercelli, Verona, Viareggio, Vimodrone.