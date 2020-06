Stellini: “Skriniar e Conte assenze fondamentali. Speriamo di recuperare qualcuno per domani sera”

Parma-Inter, l’intervista di Stellini. Il vice di Antonio Conte sostituirà domani sera sulla panchina dei nerazzurri il tecnico leccese squalificato. E proprio del match in programma al Tardini ha parlato Stellini ai microfoni di Inter Tv: “Partita importante perché tutte le partite sono importanti, e oltretutto perché questa viene da un pareggio fastidioso come quello in casa contro il Sassuolo. È stato analizzato e questa esperienza sarà importante: abbiamo capito che contro il Parma la precisione sotto porta deve essere un’arma importante per portarci alla vittoria. Conte e Skriniar sono due assenze importantissime, entrambi non sono mancati quasi mai. Fortunatamente però arriveremo alla partita con il nostro allenatore e con la fiducia in tutti i giocatori che scenderanno in campo. La preparazione alla gara sarà la stessa, quindi le motivazioni rimarranno le stesse e il mister sarà sempre presente. Noi contiamo di recuperare qualcosa, oggi faremo le valutazioni finali con il mister e lo staff medico. Noi ci speriamo e stiamo lavorando per quello, ma in questo momento non si possono avere delle certezze: ne avremo di maggiori stasera. Siamo sì corti a centrocampo, ma abbiamo anche la massima fiducia per chi scenderà in campo. Bisogna essere bravi e preparare ogni partita perché ‘uno valga uno’: quella contro il Parma ora è la più importante”.