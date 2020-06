Udinese-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – L’Udinese per riscattare la sconfitta di Torino; l’Atalanta per scrivere la storia e agguantare la sesta vittoria consecutiva e avvicinarsi sempre di più al terzo posto in classifica. Le premesse sono buone per assistere ad un match coi fiocchi, nella quale la posta in palio è molto alta. Andiamo ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni del match di stasera.

Udinese-Atalanta probabili formazioni: le scelte degli allenatori

I bianconeri, senza la loro punta di diamante De Paul squalificato (oltre all’ex juventino Mandragora), schiereranno in campo un 3-5-2 collaudato: attacco formato da Okaka e Lasagna; linea mediana abbastanza abbondante con Larsen, Fofana, Jajalo, Walace e Sema; chiavi della difesa a Becao, Troost-Ekong e Nuytin. Per quanto riguarda invece l’Atalanta, squadra che vince non si cambia neanche di una virgola: 3-4-1-2 con il trio delle meraviglie formato da Ilicic, Gomez e Zapata titolarissimi; fasce e centrocampo sono ruoli invariati in termini di pedine (ad eccezione di Castagne); sulla retroguardia Toloi, Caldara e Djimsiti cercheranno di tenere a bada il reparto offensivo dell’Udinese.

Udinese-Atalanta probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Jajalo, Walace, Sema; Okaka, Lasagna.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.