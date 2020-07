Antonio Conte compie 51 anni: la Juventus gli fa gli auguri!

Sembra trascorsa un’eternità da quando Antonio Conte e la Juventus si sono detti addio. Era il 15 luglio 2014 e, in quel periodo, i bianconeri erano reduci dal loro terzo scudetto consecutivo sotto la gestione del tecnico salentino, che proprio quell’anno fece segnare il record storico di 102 punti in una singola stagione di Serie A. Poi, le strade del club campione d’Italia e dell’allenatore si divisero, con quest’ultimo che divenne ct della Nazionale italiana, mentre le redini della Vecchia Signora furono affidate a Massimiliano Allegri, che trascorse cinque anni ricchi di successi all’ombra della Mole Antonelliana. Fino ad arrivare alla scorsa estate, caratterizzata dall’approdo di Conte all’Inter.

Antonio Conte: il tweet della Juventus

Inutile ribadire che, per la Juventus e per tutti i suoi tifosi, quella nerazzurra non sia una panchina come le altre, a maggior ragione dopo gli episodi di Calciopoli. Immediate le contestazioni sui social network contro l’ex capitano (che in maglia zebrata ha vissuto anche un’ampia e indimenticabile parentesi della sua carriera da calciatore), che ora si trova coinvolto nella lotta per il secondo posto in Serie A. Quest’oggi, Conte festeggia il suo 51° compleanno e, un po’ inaspettatamente, la dirigenza bianconera ha deciso di fargli arrivare i propri auguri, attraverso il tweet che vi riportiamo di seguito: “Buon Compleanno, Antonio Conte!”, con tanto di emoticon a forma di torta con le candeline.