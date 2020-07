Una prova del nove? Molto di più per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: la possibilità di raggiungere la decima vittoria consecutiva e riaprire i giochi per la vittoria del campionato. La partita contro i bianconeri non sarà per niente facile: sono pur sempre la capolista, nonostante nelle ultime giornate abbiano faticato. Dall’altra parte i nerazzurri sono maturati (e parecchio), con qualche problema in meno e dall’altra molte certezze in più: specialmente in difesa dove la Dea non subisce goal da ben tre giornate di Serie A. Stasera però i pronostici non servono: sarà una grande battaglia che potrebbe o confermare o ribaltare l’esito di una stagione tanto particolare quanto emozionante.

Un 10 per riaprire i giochi: Atalanta, non porti limiti – Sicuramente una delle partite più importanti della stagione vista la grande posta in palio: la possibilità di riaprire matematicamente i giochi, con l’ingresso in corsa della stessa Atalanta. Occhio però alla concentrazione: match di questo genere non meritano neanche un pizzico di superficialità. I nerazzurri sono un gruppo molto affamato, e non hanno timore di affrontare la squadra più forte del torneo: i giocatori sono pronti, il mister è carico e tutta Bergamo non vede l’ora di trascinare la sua Atalanta alla vittoria.