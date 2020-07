Atalanta-Bologna probabili formazioni: la presentazione del match – L’Atalanta ha la Champions League ormai in tasca, ma non si vuole accontentare e cercherà in tutti i modi di battere ogni record disponibile. Dall’altra parte c’è un Bologna che ha voglia di riscattare la brutta sconfitta di Milano contro il Milan. Analizziamo quelle che sono le ultimissime sulle probabili formazioni del match che aprirà l’attuale giornata del campionato di Serie A 2019 2020.

Atalanta-Bologna probabili formazioni: le scelte dei due tecnici

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini schiererà in campo il suo classico 3-4-1-2 con l’attacco composto da Duvan Zapata, Malinovskyi e Papu Gomez sulla trequarti del campo. A centrocampo sarà presente Marten De Roon insieme allo svizzero Remo Freuler. Sulle fasce Timothy Castagne e Gosens daranno velocità e cross, mentre in difesa Mattia Caldara è favorito su Palomino. Per quanto riguarda il Bologna 4-2-3-1 puntato ad attaccare l’avversario sfruttando le qualità di Barrow, Skov Olsen, Soriano e Palacio. In mediana Svanberg e Medel cercheranno di dare una mano sia in fase offensiva che difensiva.

Atalanta-Bologna probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Caldara, Dijmsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.