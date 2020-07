L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è attorniata da un contesto che definire perfetto vuol dire descrivere poco: un quarto posto consolidato grazie al vantaggio sulla Roma quinta (a +9 con gli scontri diretti completamente a favore), l’attacco ha riscontrato una crescita impeccabile e una squadra tanto motivata quanto lanciata verso la seconda qualificazione di fila in Champions League, con l’occhio verso il terzo gradino del podio occupato dall’Inter. Il successo di Udine ha portato entusiasmo, dimostrando la grandezza della Dea sotto tutti i punti di vista: specialmente nei momenti di difficoltà. Quella contro il Napoli di Gattuso (fresca di Coppa Italia) non è solo una sfida fondamentale ai fini della classifica, ma anche per abbattere l’ennesimo record nerazzurro: quello del maggior numero di vittorie consecutive conquistate in una stagione.

Un redord per riscrivere la storia dell’Atalanta – Goal fatti, punti nel girone d’andata e una proiezione assolutamente positiva visto il ritmo vincente: la stagione 2019/2020 dell’Atalanta sta regalando record su record, ma contro il Napoli la storia potrebbe eseere riscritta nuovamente. Colantuono prima e Gasperini poi, hanno conquistato 6 vittorie consecutive, ma il mister di Grugliasco ha la possibilità di raggiungere quota 7 in caso di successo: diventando il migliore anche sotto questo aspetto molto interessante.